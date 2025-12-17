Experții trag un semnal de alarmă după dezastrul de la Paltinu, în urma căruia peste 100.000 de oameni au rămas fără apă din cauza incompetenței rezistei de la Mediu și a lanțului decizional prost. Profesorul Cătălin-Vlăduț Popescu, Președintele Comitetului Național al Marilor Baraje, a punctat principalele provocări în fața cărora se află România, o țară unde se află peste 200 de mari baraje.