În Capitală, cerul va rămâne noros, cu ceață dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi în jur de 3 grade.
La munte, valorile termice se vor menține peste mediile perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări nocturne în Carpații de Curbură.
Vremea 17 decembrie. Temperaturi de primăvară, în plină iarnă. Care sunt maximele zilei de astăzi
Astazi, în zonele joase din sud și sud-est, nebulozitatea joasă va persista și local va fi ceață, posibil cu burniță, mai ales dimineața. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar dimineața, izolat, va fi ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime, peste normalul perioadei, se vor încadra între 3 și 14 grade.
În Capitală, cerul va rămâne noros, cu ceață dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi în jur de 3 grade.