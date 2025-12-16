Prima tragedie a implicat o femeie de 29 de ani care a murit la o clinică din Constanța, pe 10 octombrie, după naștere, iar a doua a fost decesul unei fetițe de doi ani la o clinică stomatologică din București, pe 13 noiembrie.

Aceste incidente au scos la iveală clinici care funcționau fără autorizație sanitară, ceea ce a umplut paharul pentru ministru.​

„Imediat după aceea, a doua zi, declarațiile mele au fost foarte ferme și clare. Inspectorii mei mi-au transmis un lucru cert, că acea clădire nu avea autorizație sanitară de funcționare. Îmi aduc aminte că avocatul clinicii mă contrazicea că nu e adevărat. Mă bucur că, ieri, clinica a făcut un comunicat public în care a confirmat că acel sediu nu avea autorizație sanitară.", a declarat Alexandru Rogobete la un post tv.

După tragedia din Constanța, Rogobete a demis în 24 de ore toți responsabilii, inclusiv directoarea DSP, care l-a dat în judecată, dar a pierdut procesul.

„Cel mai mare control din ultimii 30 de ani”, cauzat de cele două decese din Constanța și București

A urmat cel mai mare control național din ultimii 30 de ani, vizând toate clinicile private cu săli de operație, finalizat cu raport public și termene de conformare de 3-6 luni. Până acum, peste 20 de clinici au fost închise, iar alte 30 sancționate.​

„Raportul acela extins nu a apărut după clinica de stomatologie, ci a apărut după cazul de la Constanța, acea maternitate privată care funcționa și ea fără aviz sanitar și care, spre suprinderea mea, a fost avizată și reavizată ani la rând de către Direcția de Sănătate Publică din Constanța, deși lucrurile nu erau în regulă.

În 24 de ore, am demis tot ce era de demis și pe toți cei responsabili. Doamna director a DSP m-a dat și în judecată, dar a pierdut procesul în această săptămână.

Atunci am hotărât să extind și să realizez primul și cel mai mare control din ultimii 30 de ani, în care am verificat absolut toate clinicile private care au cel puțin o sală de operație. Vorbim de un control extins încheiat și care s-a realizat la nivel național. Eu mi-am dorit două lucruri: să știm cum stăm și să avem o măsură preventivă, dar, mai important decât atât, inspectorii lasă măsuri de conformare pentru intrarea în legalitate.

Mi-am dorit să verificăm tot ce se poate verifica și să lăsăm măsuri de conformare, după care, în termen de 3-6 luni, aceste clinici să intre în legalitate, după care se va relua controlul. Voi face public raportul.”, a spus ministrul Sănătății.

Rogobete promite o reformă totală în DSP-uri

Rogobete pregătește o reorganizare totală a celor 41 de Direcții de Sănătate Publică, separând inspecția sanitară de subordinea directorilor locali, trecând-o direct sub Inspecția Sanitară de Stat din Minister.

Schimbarea vizează eliminarea anomaliei legislative unde aceeași structură autorizează și controlează, cu debirocratizare în zona administrativă. Reformele, prin ordonanță de urgență, HG și ordin de ministru, ar putea intra în transparență decizională în primul trimestru al anului viitor.

„Suntem tot mai aproape de a se întâmpla, există deja o viziune conturată, care probabil va începe în prima parte a anului viitor. Când am spus că vreau să reformăm DSP-urile și să le reorganizăm, nu m-am referit că vreau să dăm oameni nu m-am referit că vreau să dăm oameni afară sau să le închidem. Oricum, ele sunt sub normativul necesar.

O idee pe care o avem - și care pare agreată și susținută - este ca inspecția sanitară din cadrul DSP-urilor să intre sub coordonarea Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, să nu mai fie în subordinea directorului executiv. Separăm apele. Zona de sănătate publică, zona administrativă pe care DSP-urile o au în atribuție rămâne cu ajustări și cu debirocratizare destul de importantă: contractele cu spitalele, finanțarea unităților sanitare care se face de ministrul Sănătății, prin intermediul DSP și alte activități pe care le au.

Iar zona de control, verificare și de inspecție să nu mai fie în subordinea celor care dau autorizația. Aici este anomalia legislativă: o echipă din DSP autorizează și altă echipă aflată sub aceeași conducere verifică dacă autorizația a fost în regulă. Nu are cum să funcționeze acest lucru.

Nu are nicio legătură cu reducerea de cheltuieli această reorganizare și reașezare a DSP-urilor.

Sper ca, în primul trimestru din anul viitor, actul normativ să fie în transparență decizională. O să fie o ordonanță de urgență pentru modificarea legii 95, o hotărâre de guvern pentru a pune în acord zona administrativă și probabil un ordin de ministrui care aplică normele pentru punerea în aplicare a hotărârii de guvern. Nu e complicat, e simplu de făcut.”, a transmis Rogobete.