”Angajații Secției de Drumuri Naționale au acționat cu cinci utilaje și au răspândit 15 tone de material antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului, pe DN 18, în Pasul Gutâi, pe Dealul Hera și în Pasul Prislop. Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu șapte utilaje și au împrăștiat 52 tone de material antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului”, a spus purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureș, Dan Bucă.

Potrivit lui, carosabilul sectoarelor de drumuri naționale și județene este curat și parțial umed.

Purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureș a mai precizat că vizibilitatea este bună, iar toate zborurile programate să aibă pe Aeroportul Internațional Maramureș se vor desfășura după programul stabilit de companiile aeriene.