Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări privind efectele pe care acest fenomen le va avea asupra vremii din țară până la sfârșitul zilei de duminică.

Potrivit Florinelei Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, sistemul depresionar va aduce precipitații importante, vânt puternic și o scădere bruscă a temperaturilor în toate regiunile.

Ce este ciclonul „Adel”

Ciclonul „Adel” este un tip de sistem atmosferic specific sezonului rece, frecvent întâlnit în bazinul mediteranean. Acolo, diferențele mari de temperatură și umiditatea accentuată creează condiții ideale pentru dezvoltarea unor mase de aer instabile. După deplasarea către Balcani și Europa Centrală, astfel de cicloane pot provoca episoade de vreme severă: ploi abundente, vânt intens și răciri bruște — exact ceea ce urmează să resimtă și România.

Cum va afecta ciclonul vremea din România

Specialiștii anunță ploi însemnate cantitativ, ce se vor extinde treptat din vest spre restul țării.

Joi și vineri: precipitații în special în vest, centru și nord. În nordul Moldovei sunt posibile lapoviță și ninsori, iar la munte, în zonele înalte, precipitațiile vor cădea predominant sub formă de ninsoare.

Până duminică: ploile vor cuprinde toate regiunile. Cantitățile de apă ar putea depăși local 60–80 l/mp, în special în Carpații Meridionali.

Vânt puternic: rafale de 45–50 km/h în vestul și estul țării, iar în zonele montane înalte vântul poate atinge 70–90 km/h.

Răcire accentuată a vremii

Odată cu avansul ciclonului, temperaturile vor scădea semnificativ.

În vest și nord-vest, maximele nu vor depăși 8–9 grade încă de astăzi.

În sud-est va mai fi relativ cald, cu temperaturi ce pot ajunge la 20 de grade.

De duminică, în întreaga țară, valorile termice nu vor mai depăși 8–9 grade Celsius.

Meteorologii subliniază că astfel de episoade generate de cicloanele mediteraneene sunt normale în lunile de toamnă și iarnă și nu trebuie privite cu îngrijorare, chiar dacă pot crea disconfort și pot afecta temporar condițiile de trafic.