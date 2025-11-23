"Dace pe final de săptămână temperaturile sunt în curs de scădere, cu un ecart al maximelor între 3 și 14 grade celsius, luni nu vor trece de 12 grade, în zona litoralului. De marți și miercuri, însă, temperaturile cresc din nou spre 19 grade, pentru ca apoi o masă de aer rece să aducă o nouă scădere de 10 grade, cu valori de 1-2 grade, pe final de săptămână", a explicat directorul general al ANM, Elena mateescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Între timp, în zonele de munte este deja un peisaj de iarnă autentică.