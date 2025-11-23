Vreme extremă în România. De la o zi la alta, temepaturile vor crește spre 20 de grade și vor scădea spre limita înghețului - ANM

Meteorologii au emis mai multe coduri galbene
Meteorologii au emis mai multe coduri galbene

Iarna este tot mai aproape! Mai multe zone ale țării au fost cuprinse de temperaturi scăzute și zăpadă. În județul Bihor, la Padiș, a nins ca în povești, iar stratul de zăpadă depus a ajuns la 6 centimetri. Vremea se va schimba însă, pentru că săptămâna viitoare se anunță una a extremelor, cu fluctuații majore de temperatură și fenomene meteo.

"Dace pe final de săptămână temperaturile sunt în curs de scădere, cu un ecart al maximelor între 3 și 14 grade celsius, luni nu vor trece de 12 grade, în zona litoralului. De marți și miercuri, însă, temperaturile cresc din nou spre 19 grade, pentru ca apoi o masă de aer rece să aducă o nouă scădere de 10 grade, cu valori de 1-2 grade, pe final de săptămână", a explicat directorul general al ANM, Elena mateescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Între timp, în zonele de munte este deja un peisaj de iarnă autentică.