Maximele vor urca până la 10–11 grade Celsius, mai ales în sud-vestul țării și pe litoral, în condițiile în care, în mod normal, în luna decembrie temperaturile nu ar trebui să depășească 6 grade.

Vremea în Capitală

În București, temperaturile vor ajunge la 5–7 grade Celsius în orele de prânz, iar vremea va fi stabilă, fără precipitații. Specialiștii transmit că nu sunt prognozate ploi sau ninsori, nici măcar în zonele montane, cel puțin până în intervalul 22–23 decembrie.

Probleme cauzate de ceață

În schimb, ceața continuă să creeze dificultăți. În prezent, există avertizări de ceață în șase județe, iar fenomenul se va manifesta mai ales dimineața și noaptea, în regiunile joase din sud, est și centru.

Explicația meteorologilor

„Ne aflăm sub influența unui câmp de presiune atmosferică ridicată, care determină stabilitate atmosferică și lipsa precipitațiilor. Temperaturile se vor situa ușor peste cele normale pentru această perioadă”, a declarat meteorologul ANM Oana Catrina.

Valorile termice prognozate

Potrivit acesteia, în mod obișnuit, la nivel național, maximele ar trebui să fie între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 6 grade pe litoral. În zilele următoare însă, temperaturile vor fi mai ridicate, cuprinse între 2 și 10 grade Celsius, iar în unele regiuni pot ajunge până la 11 grade.

Crăciun fără ninsori

Meteorologii nu anticipează ninsori nici de Crăciun. Estimările actuale arată temperaturi peste mediile climatologice și un regim de precipitații scăzut în cea mai mare parte a țării. Chiar dacă la Vârful Omu stratul de zăpadă depășește un metru, nu sunt prognozate ninsori în zona montană în perioada imediat următoare.

Vortexul polar amenință Europa chiar înainte de Crăciun: meteorologii avertizează asupra unor schimbări bruște de temperatură