Antreprenoarea Doina Cepalis a pus pe piață, la prețul de 2,49 milioane EUR, imobilul în care a funcționat fabrica Te-Rox Prod din Pașcani, județul Iași, specializată în producția de centuri de siguranță și scaune auto pentru copii.

Evoluția afacerii

Compania a fost lansată în 2007, iar în scurt timp a devenit unul dintre cei mai mari producători europeni de scaune auto pentru copii. În anul 2018, unitatea din Pașcani a atins un număr record de 785 de angajați. Doi ani mai târziu, în 2020, Doina Cepalis a vândut afacerea către grupul suedez Holmbergs. La momentul tranzacției, fabrica era profitabilă: în anul precedent înregistrase o cifră de afaceri de 87 de milioane de lei și un profit de aproape 1 milion de lei, având 722 de salariați.

Situația după vânzare

Suedezii au preluat compania, dar clădirea a rămas în proprietatea antreprenoarei, iar Holmbergs plătea chirie pentru utilizarea spațiului. În 2024, fabrica a înregistrat pierderi de aproximativ 5 milioane de lei și a intrat în insolvență, ajungând ulterior la faliment. Grupul suedez a închis activitatea, explicând că nu și-a primit banii de la clientul francez TeamTex, pentru care producea la Pașcani.

Proprietatea scoasă la vânzare

După închiderea afacerii, halele și clădirea au rămas în posesia Doinei Cepalis. Acestea au fost scoase acum la vânzare pentru suma de 2,49 milioane EUR. Imobilul se află pe strada Grădiniței din municipiu și include un teren de aproape 15.000 de metri pătrați, cu o suprafață construită de 14.000 de metri pătrați.

