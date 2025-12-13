Una dintre cele mai îndrăgite artiste din România a dezvăluit că a trecut prin momente de coșmar. A stat internată 11 zile în spital din cauza unei infecții. Cântăreața de 36 de ani povestește că totul s-a întâmplat din cauza unei intervenții estetice pe care susține că a făcut-o în urmă cu opt ani.

Într-un mesaj amplu, postat pe Instagram, artista a povestit că trecut prin câteva luni extrem de dificile, după ce o intervenție estetică minoră s-a transformat într-un coșmar.

„M-am gândit mult înainte să scriu mesajul ăsta… dacă să postez așa ceva sau nu, pentru că eu sunt o persoană destul de privată. Însă simt nevoia să vă spun că anul ăsta a fost extrem de dificil pentru mine”, a scris Antonia.

Artista a continuat șirul declarațiilor, explicând că totul a început în luna iunie, când a trecut printr-o procedură estetică la nivelul feselor și, anume, injectarea substanței Aquafilling pentru a obține un aspect mai bombat. „Decizie proastă”, a mărturisit artista, afirmând că a fost o alegere făcută din dorința de a arăta „mai bine”, într-o lume în care presiunea social media este uriașă. Ce a pățit o tânără care s-a urcat în avion imediat după o operație estetică. „Evident că era sânge”

Complicațiile au apărut rapid și au fost atât de grave încât artista a ajuns să aibă nevoie de trei intervenții chirurgicale pentru a-i fi îndepărtată substanța și pentru a-i fi tratată infecția.

„Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă, care sincer ar fi putut să aibă un final tragic”, a dezvăluit ea. „Orice intervenție, oricât de mică ți se pare, poate deveni un pericol real pentru sănătatea ta”, a mai subliniat ea.

În ultimii ani, Antonia a recunoscut în ultima vreme că a apelat și la o operație de liposucție după nașterea celui de-al treilea copil.

