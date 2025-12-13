Una dintre cele mai apreciate cântărețe din România a trecut prin iad din cauza unei operații estetice. „Decizie proastă”

Avertisment din partea unei celebre cântărețe din România, în legătură cu procedurile estetice care pot pune viața în pericol. Antonia povestește momentele cumplite prin care a trecut din cauza unei intervenții făcute în urmă cu 8 ani. După ce a stat internată în spital, artista urmează acum un tratament și susține că viața ei a fost pusă în pericol. 

Una dintre cele mai îndrăgite artiste din România a dezvăluit că a trecut prin momente de coșmar. A stat internată 11 zile în spital din cauza unei infecții. Cântăreața de 36 de ani povestește că totul s-a întâmplat din cauza unei intervenții estetice pe care susține că a făcut-o în urmă cu opt ani.

Într-un mesaj amplu, postat pe Instagram, artista a povestit că trecut prin câteva luni extrem de dificile, după ce o intervenție estetică minoră s-a transformat într-un coșmar.

„M-am gândit mult înainte să scriu mesajul ăsta… dacă să postez așa ceva sau nu, pentru că eu sunt o persoană destul de privată. Însă simt nevoia să vă spun că anul ăsta a fost extrem de dificil pentru mine”, a scris Antonia.

Artista a continuat șirul declarațiilor, explicând că totul a început în luna iunie, când a trecut printr-o procedură estetică la nivelul feselor și, anume, injectarea substanței Aquafilling pentru a obține un aspect mai bombat. „Decizie proastă”, a mărturisit artista, afirmând că a fost o alegere făcută din dorința de a arăta „mai bine”, într-o lume în care presiunea social media este uriașă.
 

Complicațiile au apărut rapid și au fost atât de grave încât artista a ajuns să aibă nevoie de trei intervenții chirurgicale pentru a-i fi îndepărtată substanța și pentru a-i fi tratată infecția.

„Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă, care sincer ar fi putut să aibă un final tragic”, a dezvăluit ea. „Orice intervenție, oricât de mică ți se pare, poate deveni un pericol real pentru sănătatea ta”, a mai subliniat ea.

În ultimii ani, Antonia a recunoscut în ultima vreme că a apelat și la o operație de liposucție după nașterea celui de-al treilea copil. 

