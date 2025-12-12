Test IQ cu bețe de chibrit

Deși pare un exercițiu simplu, puțini reușesc să identifice soluția rapid. Specialiștii spun că astfel de provocări testează gândirea laterală și abilitatea de a vedea dincolo de structurile logice obișnuite. Testele de acest tip sunt folosite încă din perioada lui Alfred Binet, psihologul care a pus bazele măsurării moderne a inteligenței. În timp, acest tip de exerciții a devenit o metodă populară pentru exersarea atenției, creativității și a capacității de rezolvare a problemelor.

În fața acestei provocări, participanții trebuie să găsească o soluție ingenioasă: să modifice ecuația fără a adăuga sau elimina bețe, ci doar schimbând poziția unuia dintre ele.

Soluția? Surprinzător de simplă, dar greu de intuit

Secretul constă în reinterpretarea vizuală a semnelor și cifrelor formate din bețe.

Mutând un singur băț din semnul „+” și așezându-l pe cifra 0, aceasta se transformă în 8. În același timp, semnul plus se modifică în minus. Astfel, operația devine:

8 – 8 = 0

O ecuație perfect valabilă obținută doar printr-o mică schimbare de perspectivă.

Soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Acest tip de puzzle demonstrează cât de mult contează flexibilitatea mentală și capacitatea de a privi problema dintr-un unghi diferit — o abilitate esențială în testele IQ, dar și în situațiile reale de viață.