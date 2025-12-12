Test IQ pentru românii SMART! Doar o mișcare și ecuația devine corectă

Un nou test de logică face furori pe internet și provoacă mințile curioșilor. De această dată, provocarea pornește de la o operație aparent banală, dar care, privită cu atenție, ascunde o capcană. Ecuația formată din bețe de chibrit — 0 + 8 = 0 — este greșită, iar misiunea este să o transformi într-una corectă printr-o singură mutare.

Test IQ cu bețe de chibrit

Deși pare un exercițiu simplu, puțini reușesc să identifice soluția rapid. Specialiștii spun că astfel de provocări testează gândirea laterală și abilitatea de a vedea dincolo de structurile logice obișnuite. Testele de acest tip sunt folosite încă din perioada lui Alfred Binet, psihologul care a pus bazele măsurării moderne a inteligenței. În timp, acest tip de exerciții a devenit o metodă populară pentru exersarea atenției, creativității și a capacității de rezolvare a problemelor.

În fața acestei provocări, participanții trebuie să găsească o soluție ingenioasă: să modifice ecuația fără a adăuga sau elimina bețe, ci doar schimbând poziția unuia dintre ele.

Soluția? Surprinzător de simplă, dar greu de intuit

Secretul constă în reinterpretarea vizuală a semnelor și cifrelor formate din bețe.

Mutând un singur băț din semnul „+” și așezându-l pe cifra 0, aceasta se transformă în 8. În același timp, semnul plus se modifică în minus. Astfel, operația devine:

8 – 8 = 0

O ecuație perfect valabilă obținută doar printr-o mică schimbare de perspectivă.

                                                                    Soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Acest tip de puzzle demonstrează cât de mult contează flexibilitatea mentală și capacitatea de a privi problema dintr-un unghi diferit — o abilitate esențială în testele IQ, dar și în situațiile reale de viață.