Provocarea zilei: care dintre cei trei „medici” este impostorul?

Privește cu atenție fotografia. Toți cei trei indivizi poartă halate, stetoscoape și par, la prima vedere, profesioniști din domeniul medical. Totuși, unul dintre ei se ascunde sub o identitate falsă, iar un detaliu subtil îl dă de gol.

Dacă nu ai reușit să descoperi misterul, iată cheia: ecusoanele celor trei oferă informația esențială. Doar doi dintre ei au fotografia lor reală pe badge, în timp ce al treilea poartă un ecuson cu poza altei persoane. Acesta este adevăratul impostor – și, conform testului, „criminalul” pe care trebuie să-l identifici.

Soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

De ce sunt atât de captivante aceste teste cu iluzii optice?

Psihologii explică faptul că iluziile vizuale scot la lumină modul în care creierul nostru procesează selectiv informația. Deși imaginile sunt interpretate de zeci de mii de ori mai rapid decât textul, mintea poate rata detalii esențiale atunci când scena este complexă sau încărcată. Astfel de teste ne arată cât de ușor poate fi redirecționată atenția către elemente irelevante, ceea ce face identificarea „intrusului” o adevărată provocare.

IQ-ul: ce reprezintă și cum se interpretează rezultatele?

Coeficientul de inteligență (IQ) este o măsură folosită pentru evaluarea abilităților cognitive ale unei persoane. Testele de IQ includ probleme logice, identificarea unor tipare, recunoașterea relațiilor spațiale și rezolvarea unor puzzle-uri numerice sau vizuale.

Mai jos sunt câteva intervale orientative și semnificațiile lor:

Peste 140 – nivel excepțional, specific persoanelor cu capacități intelectuale remarcabile

131 – 140 – inteligență foarte ridicată, des întâlnită la experți și inovatori

121 – 130 – inteligență superioară, aproximativ 6% din populație

111 – 120 – nivel peste medie

101 – 110 – inteligență medie, interval în care se încadrează majoritatea oamenilor