Ciorbă de fasole cu afumătură. Rețeta secretă a gospodinelor din Ardeal pe care trebuie să încerci

Ciorbă de fasole cu afumătură este o rețetă tradițională din Ardeal, iubită pentru gustul ei intens și aromat. Boabele de fasole fierte încet, combinate cu afumătura aromată și legumele simple, creează o ciorbă rustică, perfectă pentru mesele în familie, dar și pentru zilele în care nu mai știi ce să gătești.

INGREDIENTE:

Pentru aproximativ 6-8 porții, ai nevoie de:

500 g fasole boabe albă

500-700 g afumătură la alegere (ciolan afumat, kaizer, costiță sau scaricică)

2 morcovi potriviți

1 rădăcină de păstârnac

1 ceapă mare

1 ardei gras

2 foi de dafin

2-3 linguri de tarhon în oțet sau tarhon uscat

200 g smântână grasă

2 gălbenușuri

1 lingură de făină, pentru o consistență mai cremoasă (opțional)

sare și piper după gust

oțet, pentru ajustarea gustului

verdeață proaspătă – leuștean sau pătrunjel.

MOD DE PREPARARE:

Pentru ca boabele de fasole să fiarbă uniform și să devină moi într-un timp mai scurt, acestea trebuie puse la hidratat cu o seară înainte. Fasolea se lasă într-un vas încăpător cu apă rece, iar dimineața lichidul se aruncă.

Boabele se pun apoi la fiert în apă curată. După primul clocot, apa se schimbă pentru a elimina excesul de amidon și pentru a obține o ciorbă mai ușor de digerat. Procedura poate fi repetată de două sau chiar trei ori, în funcție de tipul fasolei folosite.

Cum se pregătește afumătura

În timp ce fasolea fierbe, afumătura se gătește separat. Dacă alegi ciolan afumat, acesta trebuie lăsat la foc mic până când carnea devine fragedă și începe să se desprindă de pe os. După fierbere, carnea se scoate, se porționează în bucăți potrivite și se păstrează pentru finalul preparatului.

Zeama rezultată de la afumătură poate fi adăugată parțial în ciorbă pentru un gust mai intens și o aromă autentică.

Prepararea legumelor și combinarea ingredientelor

Morcovii, păstârnacul, ceapa și ardeiul gras se curăță și se taie cubulețe mici. Pentru un plus de savoare, legumele pot fi călite câteva minute în puțin ulei. Acest pas ajută la intensificarea gustului și oferă ciorbei o culoare mai apetisantă.

Foile de dafin se adaugă încă din această etapă, pentru a parfuma treptat preparatul. După ce fasolea este aproape fiartă, se pun legumele și bucățile de afumătură. Totul se lasă să fiarbă împreună la foc redus, astfel încât aromele să se combine, iar zeama să capete consistență.

Secretul gustului ardelenesc

La final, ciorba se asezonează cu tarhon, ingredient specific bucătăriei transilvănene. Acesta oferă preparatului o aromă distinctă și un gust ușor acrișor. În funcție de preferințe, se adaugă sare, piper și puțin oțet.

Pentru o textură mai fină și mai bogată, se poate pregăti un amestec din smântână, gălbenușuri și făină, care se încorporează treptat în ciorbă, fără a o fierbe intens după aceea.

Ciorba de fasole cu afumătură se servește fierbinte, imediat după preparare. În multe zone din Ardeal, aceasta este însoțită de ceapă roșie, ardei iute și pâine de casă proaspătă. Unii preferă să adauge extra tarhon sau câteva picături de oțet direct în farfurie, pentru un gust mai pronunțat, potrivit sursei .