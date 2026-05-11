Bonnie Tyler ar fi suferit un infarct în timp ce se afla în comă indusă
Presa britanică relatează că celebra cântăteață Bonnie Tyler ar fi suferit un stop cardiac după ce medicii au încercat să o trezească din coma indusă. Artista se află într-un spital din Portugalia, unde a fost internată după ce a suferit o intervenție abdominală.
Primele informații despre problemele ei de sănătate au apărut miercurea trecută, când s-a aflat că starea artistei s-a agravat după o intervenție chirurgicală de urgență la nivelul intestinului, scrie The Sun.
Surse medicale citate de Correio da Manhã susțin că artista ar fi intrat în stop cardiac în momentul în care medicii au încercat să o scoată din coma indusă. În prezent, ea ar fi menținută în continuare în comă, în secția de terapie intensivă, până când medicii reușesc să controleze infecția severă provocată de o perforație intestinală.
Bonnie Tyler ar fi tratată cu doze mari de antibiotice, după ce i-a fost îndepărtat apendicele.
Un prieten apropiat, Liberto Mealha, a declarat că medicii sunt „optimiști” în privința unei recuperări complete, deși situația rămâne incertă.
