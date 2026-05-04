Alexandru Rogobete, înaintea moțiunii: „Nu există un mesia politic. Democrația nu depinde de un singur om”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj public într-un moment marcat de tensiuni politice și dezbateri tot mai intense despre direcția în care se îndreaptă societatea. Acesta atrage atenția asupra tendinței de a căuta soluții rapide și lideri providențiali, subliniind că un astfel de model nu poate susține o democrație stabilă.

În opinia sa, funcționarea corectă a statului nu ar trebui să depindă de o singură persoană, indiferent de influența sau popularitatea acesteia. Accentul trebuie pus pe instituții solide, reguli clare și responsabilitate împărțită, care să asigure stabilitatea pe termen lung.

„Într-un context public tot mai tensionat și dominat de nevoia de „soluții rapide”, cred că este important să spunem clar: nu există un "mesia politic", iar democrația nu poate sta și nu trebuie să depindă de un singur om, indiferent cât de puternic sau popular ar fi acesta. Nu contest rolul liderilor, însă contest mitul "salvatorilor", pentru că orice sistem are nevoie de direcție și asumare, dar un stat sănătos nu se construiește în jurul unei persoane, ci în jurul unor instituții solide, predictibile și responsabile, care funcționează indiferent de cine se află temporar în poziții de putere.

Într-o democrație matură, puterea trebuie împărțită și controlată, deciziile trebuie asumate instituțional, iar responsabilitatea trebuie să rămână colectivă, nu transferată către un „salvator”. Democrația nu se construiește în jurul unui om, ci în jurul unor reguli clare, al unor instituții solide și al unei responsabilități împărțite.

Avertisment privind tentația autoritară

Într-o perioadă în care tentația autoritară poate apărea sub forma „liderului eficient”, acest lucru trebuie spus clar: echilibrul nu vine dintr-un nume, ci din modul în care funcționează statul. Echilibrul vine din dialog. Încrederea nu stă într-un om. Încrederea se construiește”, a subliniat fostul ministru al Sănătății.