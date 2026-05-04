WhatsApp lucrează un nou design pentru chat-uri. Nimic nu va mai arăta la fel după implementarea interfeței „Liquid Glass”

Aplicația WhatsApp se pregătește pentru o transformare vizuală importantă, odată cu testarea unei noi interfețe de chat inspirate din stilul „Liquid Glass”. Direcția de design aduce un aspect mai modern și mai apropiat de estetica sistemelor de operare recente dezvoltate de Apple.

Informațiile despre această schimbare vin dintr-un raport publicat de WABetaInfo, care arată că noul design este deja într-o fază avansată de testare, chiar dacă nu a fost încă lansat pe scară largă nici măcar pentru toți utilizatorii versiunilor beta.

Interfață cu efect de sticlă și elemente plutitoare

Una dintre cele mai vizibile modificări este introducerea unei bare de chat plutitoare, alături de o bară de navigare cu efect translucid. Noul stil pune accent pe transparență și profunzime, oferind o experiență vizuală mai fluidă și mai elegantă, scrie gizbot.com .

Elementele grafice sunt redesenate pentru a crea senzația de sticlă mată, iar animațiile sunt mai rafinate, contribuind la un aspect general mai coerent. Schimbările sunt gândite pentru a integra mai bine aplicația în ecosistemul vizual al sistemelor de operare moderne.

Ce se schimbă concret pentru utilizatori

Noua interfață aduce componente semitransparente și o reorganizare a elementelor interactive. Butoanele și meniurile sunt regândite, iar conversațiile sunt afișate într-un mod diferit, mai aerisit și mai ușor de urmărit.

Tastatura și meniurile contextuale au fost și ele adaptate pentru a respecta aceleași principii de design, astfel încât întreaga aplicație să ofere o experiență uniformă din punct de vedere vizual.

Cele mai evidente schimbări apar în zona de navigare, unde interacțiunea devine mai intuitivă, dar și în modul în care sunt prezentate chat-urile.

Lansare treptată și testare în curs

Deocamdată, noul design este disponibil doar pentru un număr limitat de utilizatori, prin versiunile recente distribuite în App Store. Implementarea se face etapizat, iar compania continuă să testeze și să ajusteze interfața înainte de o lansare completă.

În paralel, dezvoltatorii analizează și alte îmbunătățiri, atât la nivel vizual, cât și funcțional, semn că aplicația continuă să evolueze într-un ritm accelerat pentru a răspunde noilor așteptări ale utilizatorilor.