Se schimbă tot pentru laptopurile noi. Regula UE care intră în vigoare și îi vizează pe toți cumpărătorii

Sursă: commission.europa.eu

Începând cu 28 aprilie 2026, toate laptopurile noi introduse pe piața Uniunii Europene trebuie să fie echipate obligatoriu cu cel puțin un port USB-C pentru încărcare, după expirarea perioadei de tranziție prevăzute de directiva privind încărcătorul comun.

Măsura extinde regulile care au fost aplicate anterior telefoanelor mobile și altor dispozitive portabile și vine cu schimbări importante atât pentru producători, cât și pentru consumatori

USB-C devine standard obligatoriu pentru laptopurile noi

Noua regulă se aplică tuturor laptopurilor noi comercializate în spațiul UE și prevede ca acestea să aibă un port USB-C funcțional pentru alimentare prin cablu.

Măsura face parte din directiva europeană privind încărcătorul comun, adoptată pentru a simplifica utilizarea dispozitivelor electronice și pentru a reduce volumul de deșeuri electronice generate anual.

Laptopurile au beneficiat de o perioadă suplimentară de adaptare față de telefoane și tablete, termenul limită fiind stabilit pentru 28 aprilie 2026.

Ce se întâmplă cu laptopurile puternice și modelele de gaming

Regula vizează în mod direct laptopurile care se încadrează în standardele directivei, iar USB-C devine obligatoriu ca port de încărcare.

În cazul sistemelor mai puternice, cum sunt anumite laptopuri de gaming sau stațiile mobile de lucru, producătorii pot păstra și conectori proprietari pentru alimentare suplimentară, însă prezența portului USB-C rămâne obligatorie. Directiva nu interzice existența altor mufe, ci impune ca USB-C să fie prezent și utilizabil pentru încărcare.

Laptopuri fără încărcător în cutie

O altă schimbare importantă privește modul în care aceste produse vor fi vândute.

Producătorii trebuie să ofere posibilitatea achiziției laptopului fără încărcător inclus în cutie, după modelul deja introdus pe piața telefoanelor mobile.

Scopul este reducerea numărului de accesorii cumpărate inutil și încurajarea reutilizării încărcătoarelor deja existente.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, noile reguli pot reduce semnificativ costurile suportate de consumatori și pot contribui la scăderea cantității de deșeuri electronice generate anual în Europa.

Ce se întâmplă cu laptopurile deja aflate la vânzare

Regulile se aplică doar modelelor noi introduse pe piață după 28 aprilie 2026.

Laptopurile deja aflate în magazine înainte de această dată, precum și produsele second-hand, nu sunt afectate de noua obligație și pot continua să fie comercializate în forma actuală.

ceastă schimbare marchează una dintre cele mai importante standardizări din industria tech europeană din ultimii ani, cu impact direct asupra modului în care utilizatorii își aleg și folosesc dispozitivele.