Liderul AUR a declarat, la Târgu Mureș, că nu există nicio intenție reală a PSD de a părăsi guvernarea sau de a depune o moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, în ciuda mesajelor publice din ultimele zile.

„Nu există nicio moțiune de cenzură. PSD nu va face acest pas și nici nu își va retrage miniștrii din Guvern”, a afirmat Simion.

În același timp, acesta acuză că tensiunile din coaliție sunt folosite ca paravan pentru decizii economice controversate, inclusiv pentru posibila vânzare a unor companii strategice.

„Vor să vândă Hidroelectrica, vor să vândă alte companii profitabile, cheie pentru statul român, așa că au inventat o criză guvernamentală mincinoasă, cap-coadă.”, a spus liderul AUR.

George Simion a criticat lipsa de reacție a autorităților în fața problemelor din economie, indicând situația de la Azomureș, dar și alte puncte sensibile din sectorul energetic și industrial.

„În loc să fie acolo unde contează, la Azomureș, la CE Oltenia sau la șantierul naval Mangalia, ei fac un balet pentru scena publică”, a declarat acesta.

Președintele AUR a susținut că România nu este, în prezent, guvernată eficient, în condițiile în care o țară cu resurse importante de gaze naturale ajunge să importe produse esențiale precum îngrășămintele chimice.

„Avem gaz, avem combinatul, ne lipsește conducerea. E ocupată să-și dea demisia. Dacă ei nu sunt în stare, să se dea la o parte și să ne lase pe noi”, a încheiat președintele AUR.

