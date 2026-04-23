Reacție la acuzațiile din spațiul public

În mesajul său, Lia Olguța Vasilescu susține că în ultimele zile au fost rostogolite interpretări greșite ale declarațiilor sale:

„De două zile, observ că toată propaganda #rezist rostogolește în buclă știrea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților. Știu că ar fi frumos ca partidulețul care a ieșit pe locul 4 în alegeri să vrea să dețină funcția de președinte al Camerei, în locul partidului care a câștigat alegerile parlamentare și are cel mai mare număr de parlamentari, dar nu vreți, totuși, să vedem și declarația mea exactă, nu texte convenabile vouă?”, a transmis aceasta.

Clarificări despre funcțiile din coaliție

Edilul Craiovei a susținut că afirmațiile sale au fost interpretate greșit și a insistat asupra ideii că, în cazul ruperii coaliției, toate funcțiile politice ar deveni vacante.

„Eu am declarat textual: ‘Dacă se denunță coaliția, TOATE FUNCȚIILE SE PIERD. TOATE. ABSOLUT TOATE. Domnul Grindeanu a spus că nu se ține de scaunul de la Camera Deputaților și că în momentul în care coaliția nu mai există poate să își dea demisia’. Toate înseamnă TOATE (premier, miniștri, secretari de stat, prefecți, președintele Senatului, Camerei, șefii de agenții etc)”, a precizat Vasilescu.

Referire la Ilie Bolojan și disputa politică

În aceeași postare, Lia Olguța Vasilescu a făcut și o referire directă la Ilie Bolojan, sugerând că discuțiile privind funcțiile din conducerea instituțiilor ar trebui să înceapă de la alte niveluri ale administrației.

„Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi…”, a mai scris aceasta.

