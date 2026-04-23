Falimentul Taromului, între dorința și putirință

Spuneam mai sus ca in urma publicării celebrei black list a viceprim ministrului Guvernului Bolojan, Oana Gheorghiu, a venit într-un final mult amânatul moment al adevărului pentru Tarom dar nu așa cum și-ar fi dorit fiecare dintre angajații ei de la încărcător la director, fiecare politician implicat sau fiecare român plătitor de taxe și impozite.

Pentru că stand și judecând la rece într-adevăr Taromul nu mai poate continua așa chestie pe care mult înjurata USR-ista Oana Gheorghiu a spus-o clar și căreia vrem nu vrem trebuie să îi dăm dreptate

Tarom- Scurtul istoric de poveste al unei catastrofe anunțate

Făcând o scurtă revedere a articolelor de presă publicate în legătură cu ce s-a întâmplat la Tarom din 1990 și până in prezent și din listă enorm de lungă am putea reține câteva lucruri mai importante și anume:

1. Afacerea Airbus 310 - Petre Roman în urma căreia nimeni, nici chiar Comisia de Anchetă a Senatului României, nu a reușit să găsească unde s-au dus minim 10 milioane de dolari americani rezultați din diferența de preț de catalog și cea plătită de Tarom.

Avioanele au fost prost alese, fiind impuse politic a fi cumpărate de către premierul Petre Roman în locul Boeingurilor 767 contractate de Ceaușescu, deoarece aveau raza de acțiune mică și capacitatea calelor insuficienta. Aceste două cauze au dus la zboruri cu aterizări în limita de combustibil, bagaje rămase pe jos, imposibilitatea efectuării zborurilor directe și introducerea escalelor de realimentare, costuri mari în operare și pierderi mari financiare.

Vânzarea lor la final, unei firme de apartament din Erevan, pentru doar 5 milioane de dolari când doar motorul suplimentar nou nouț făcea 1 milion este subiect delicat de anchetă pentru ca avioanele au ajuns fentând embargoul în american tocmai în …Iran!

2. Fuga reprezentanților Tarom din Argentina și Thailanda primul cu 900.000 și al doilea cu peste un milion de dolari, nerecuperati niciodată!

3. Vânzarea activelor Tarom de la New York și cedarea slotului de pe aeroportul JFK către Austrian Airlines. O decizie ce ca de obicei inițial părea a fi bună pentru ca Tarom primea în sistem code-share locuri pe ruta Viena -New York în schimbul acelui slot istoric, dar care a devenit proasta pentru ca la scurt timp Taromul nu a mai intrat in Star Alliance cu Austrian și Lufthansa și a pierdut gratuit slotul

4. Vânzarea sloturilor, pentru ca au fost trei sloturi în total, de la Londra s-a făcut treptat și pe blat și la ordin politic.

Nici astăzi nu se știe valoarea contractului de vânzare al ultimului slot deși suma obținută a fost folosită pentru acoperirea parțială ale pierderilor Tarom printre care datoriile acumulate pentru chiria ilegal stabilită și încasată de Aeroportul Otopeni iar în presă a apărut și o oarecare vizită a DNA pe această speță.

5. Achiziția avioanelor Airbus 318 din dispoziție politică a creat pierderi financiare mari deoarece în condițiile în care operarea pe Londra cu avioane Airbus 318 în loc de Boeing 737-800 producea o pierdere minimă de 10.000 usd per tronson doar din diferența de capacitate a celor două avioane

6. Chiria ilegală stabilită de către Aeroportul Otopeni a produs o pierdere de minim 50 de milioane de euro din anul 2000 până în prezent, conform afirmațiilor reprezentanților sindicatului SUT

7. Planul de reorganizare realizat de către Price Waterhouse & Cooper PWC a produs pierderi directe și indirecte greu de calculat

8. Contractele comerciale proaste încheiate din ordin politic de către un număr record de directori fără experiență în aviație dar puși politic și schimbați precum ciorapii după cum afirma Victor Viorel Ponta fost Prim-ministru al României

9. Căpușarea companiei cu firme impuse politic

10. Condițiile proaste impuse de către CE pentru acordarea ajutorului de stat care practic au acționat în mod invers nu pentru salvarea ei ci pentru închiderea ei

Romaero sau moartea clinică a unei legende



Ceaușescu a făcut un lucru extraordinar și imens pentru Români, România și Aviația Română prin crearea de la zero a unui complex unic destinat construcției si reparațiilor aeronautice dotat la standardele maxime și cu personal calificat în străinătate.



După Revoluție producția de avioane a dispărut total în scurt timp și bătaia s-a dat și se dă pe imensul portofoliu imobiliar în zona de lux a Capitalei.



Și de unde se lucra în trei schimburi s-a ajuns la distrugerea bazei de personal calificat. Precum hienele s-au napustit pe trupul nevolnic ajuns al companiei prin căpușarea politic condusă companii precum cele imobiliare, de utilități etc

De ce se vrea totuși falimentul sau vânzarea companiei acum și nu reluarea reparațiilor mai ales ca în prezent la nivel mondial spațiile de reparații necesare avioanelor sunt asigurate doar în proporție de aproximativ 50%?



Pentru ca Wizzair a reușit să pună mâna pe Romaero și a început operarea pe aeroportul Băneasa cu ajutorul direct al UDMR disparand brusc orice așa-zisă restricție de operare acolo.



Și uite de ce este și Romaero pe lista de vânzare! Dar din nou doamna Gheorghiu și USR ne mint, cred ei însă ca și frumos!

“Specialiștii”



Vrem nu vrem trebuie să recunoaștem ca singurul specialist adevărat în aviație, posesor de diplome grele și obținute în afara țării nu pe la facultăți fantomatice, din 1990 și până astazi a fost Gheorghe Racaru.

La fel singurul specialist în domeniul financiar aferent aviației și care a avut rezultate ca director general a fost Nicolae Demetriade.



Ei sunt singurii care au restructurat real și cu efecte benefice Taromul în toți cei 36 de ani restul sunt simple jaloane pe drumurile spre falimentul cerut de USR prin gură și pixul doamnei Gheorghiu!



Cine își mai aduce aminte de celebra sintagmă a celor “zece mii de specialiști” ce stăteau la dispoziția unui partid ajuns de mult doar în manualele de istorie, PNTCD? Cu ei se promitea atunci refacerea țării, dezvoltarea economiei, etc etc povești electorale mereu vechi și mereu noi cu care au fost mințite și furate o țară și un popor credul.



În rândul acestor “specialiști” sunt și cei de la Lufthansa Consulting, Roland Berger și PWC care au acționat ca veritabili asasini economici conform definiției publice a termenului. Lor li s-au reproșat pe bună dreptate ca așa-zisele lor planuri de restructurare au fost

- greșite sub aspecte generate de necunoașterea legislației naționale,

- realizate de persoane fără cunoștințe în aviație

- generatoare de pierderi directe si indirecte prin aplicarea lor

Visul de a fi șef la români și Taromul

Tot românul s-a vrut șef și mulți chiar la Tarom ceea ce a făcut să se nască chiar și un banc după ce s-a aflat ca au fost vreo doi directori generali fără studii superioare recunoscute și înregistrate ca atare. Bancul suna cam așa:

Un/o candidat/a întreabă comisia de evaluare:pot fi și eu șef la Tarom chiar dacă nu am studii superioare?

Răspunsul Comisiei: Pentru dumneavoastră nu este o problemă dacă are măcar unul dintre părinți!

Recrutarea managerilor s-a făcut politic și nu pe baza unui examen serios și pe bune.

Dupa cum arătau cei de la Europa Liberă puteau candida la poziția de Director General șefi de coloană auto și primari de comună dar un pilot cu studii în aviație, drept (masterat în dreptul intern și internațional al afacerilor) și management (doctorand și autor de teorii economice), cu o vechime în Tarom de 30 de an și în aviație de 46 de ani nu putea!

Dar ce nu spune doamna Gheorghiu este ca tocmai ce a a anunțat un nou concurs la Tarom în aceleași condiții mai sus menționate care sa permită accesul în funcție doar a alesului politic!

Sau poate ar trebui să ne reamintim cum ministrul economiei de atunci Miruta a declarat ca a găsit pe internet un președinte de CA la Romaero ?

Și iar se ascunde gunoiul sub preș de către doamna Gheorghiu deoarece este de notorietate în Tarom faptul ca aducerea PWC și planul de restructurare total greșit realizat de aceasta pe bani grei a fost “opera” USR și nu AUR cum s-ar fi vrut să se dea vina, el fiind mereu vinovatul de serviciu al Coaliției

Conceptul de business sau cuiul lui Pepelea

În aviație totul este foarte clar în materia conceptului de business pentru ca de aici pleacă totul

În mod evident nu se pot face curse de Londra sau transcontinentale cu avionul ATR și nici cu Boeingul 777 curse de Iași sau Cluj deși Tarom grație “specialiștilor” a făcut cu Airbus 310 cursa Otopeni…. Timișoara!



De-a lungul timpului conceptul de business al Taromului a evoluat haotic și imprevizibil datorită intervențiilor politice și a condițiilor economice, doar datorită nevoii extreme de supraviețuire și nu a unor proiecte bine gândite.



Astfel acum în contextul actual modelul de business al Tarom făcut de “specialiștii” puși politic este într-adevăr unul foarte prost. El depinde de prea multe variabile: număr avioane, sistemul de proprietate al avioanelor, structura flotei, prețul kerosenului, numărul de angajați, structura concurenței, situația financiară etc



Toate acțiunile “specialiștilor” de până acum s-au bazat pe omorul cu premeditare pentru ca:

- scopul real nu a fost redresarea companiei ci altele ascunse care țin de interese de clan, partid, etc

- au vândut fără discernământ tot ce le-a picat în mână în numele unei așa-zise eficientizări în realitate s-au dus către concurență sau firme căpușă

- au fost făcute disponibilizări aiuristice Taromul rămânând fără angajați calificați cu care să acopere cursele (“ispravă” PWC care a dat afară însoțitori de bord în pandemie și în lipsa de personal Tarom a închiriat de la concurenta BlueAir)

În prezent conceptul de business este un amalgam haotic de curse regulate și charter, trafic de pasageri și cargo amestecat, pasageri de tip business, charter, economic și care este nesustenabil evident

Și iar ce ne ascunde doamna Gheorghiu este nerespectarea promisiunii guvernului Bolojan prin care se impunea taxarea în România a multinaționalelor din aviație care au făcut profituri enorme fără plata impozitelor obligatorii însă pentru Tarom!



Și iar ne ascunde doamna viceprim-ministru situația nereglementării numărului de locuri în avion și a spațiilor de depozitare din interiorul acestuia! Pentru cine nu știe, distanța dintre locurile din avion a devenit infimă ceea ce reduce șansele de supraviețuire ale pasagerilor în cazul unei evacuări de urgență! De asemenea din construcție avionul nu asigură în spațiile de depozitare situate deasupra scaunelor pasagerilor decât pentru maximum 70% dintre aceștia! Dar iar “specialiștii” au lovit prin doamna Gheorghiu și marele public și cetățenii României plătitori de taxe și impozite care sunt astfel împinși în brațele companiilor low cost care fentează statul român de atâția ani!



Relativ la Romaero problema este și mai simplă pentru ca ea degeaba are personal calificat, spații tehnice imense și autorizate, și poate trece imediat la lucru făcând profit din prima clipă deoarece nu se vrea politic ! Chestie care a durat din 1990 și până astăzi și vizibilă și de pe capsula Artemis II!

Trăiască concurența și prostia deopotrivă!

Cine sunt beneficiarii direcți ai dispariției Taromului este fireasca întrebare și mai ales de ce acum ?

Primii beneficiari sunt companiile low cost care operează în România care se vor bate în special pentru acapararea curselor interne unde se fac cei mai mulți bani și care au ajutat să supraviețuiască Taromul în toate crizele inclusiv cea actuală



În urma deciziei imorale a CE de pe vremea comisarului pe transporturi Adina Vălean, în baza unui program aberant și greșit de restructurare făcut de Price Waterhouse &Cooper PWC Taromul a fost obligat să nu deschidă rute noi, să nu cumpere sau să închirieze avioane noi, să cedeze rute și sloturi și să vândă bunuri și proprietăți.



Motivul invocat. halucinant de-a dreptul, era PENTRU NEDISTORSIONAREA PIEȚEI CONCURENȚIALE!

Deci Companiile concurente Wizzair și Ryanair au sediile în Malta și Irlanda unde plătesc impozite pe profit de 5 și respectiv 7% iar Tarom în România plătește 15% și cu toate astea Tarom ar distorsiona piața concurențială!

În Malta Wizzair plătește TVA ZERO LA SUTA pentru transportul de pasageri iar Ryanair LA FEL în timp ce Tarom plătește 19% TVA pentru zborurile interne care au salvat-o mereu de la faliment! Și cu toate astea Tarom ar distorsiona piața concurențială!



Gogoașa biletelor ieftine ale companiilor low cost a început demult să se dezumfle deși încă mai sunt astfel de bilete la vânzare. De ce? Simplu pentru ca prețul petrolului este același pentru toți operatorii aerieni!

La Romaero este și mai simplu pentru ca în afară de Fabrica de Avioane Craiova si ea in meniul de vânzare a USR și doamnei Gheorghiu, și Aerostar Bacău nu mai sunt alți concurenți direcți deci trăiască USR+UDMR +Wizzair =LOVE!

Bine, bine, dar noi cu cine votăm, hîc?

În toate planurile de restructurare nimeni, dar absolut nimeni, nu a întrebat măcar odată dacă cei prosti dar mulți, adică angajații Tarom și cetățenii români plătitori de taxe și impozite au vreo propunere, idee sau soluție!

Pentru ca este evident ca in realitatea cruntă și crudă liderii sindicali au fost simple unelte ale conducerilor vremelnice ale Tarom lucrând în interesul conducerii și nu al angajaților!

“Sent: Monday, June 15, 2009 2:57:22 PM

Subject: Solicitare de anulare a cererii de acordare a sporului de 25% pentru conditii speciale de munca.

Stimati colegi,

Avand in vedere cele prezentate in sedinta Adunarii Generale a

S.P.L.R. din data de 30.05.2009 cu privire la modul cum s-a obtinut sporul de 25% pentru conditii speciale de munca, precum si situatia dificila si nedorita in care ne aflam, creata prin depunerea de cereri in sensul acordarii acestui spor deja obtinut, rugam toti colegii care au depus o astiel de cerere sa treaca pe la sediul S.P.L.R. pentru a completa un formular de anulare a cererii respective.

Aceasta actiune reparatorie este necesara pentru a detensiona relatiile intre sindicat si administratie si pentru a nu ingreuna sau bloca negocierile urmatoare.

Va multumim pentru intelegere,

Consiliul de Conducere al S.P.L.R.

Presedinte

Octavian Iosif”



Precizare importantă

Articolul

- nu este scris la comanda conducerii Tarom

- prezintă imagini și situații public cunoscute

- nu conține date nepublice

- este scris în calitate de avertizor public de integritate, membru al Clubului de Presă, cetățean român plătitor de taxe și impozite, nemembru de partid, pilot și cercetător economic cu teorii publicate