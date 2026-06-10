Anca Alexandrescu: „Și-a adus aminte și domnul Nicușor Dan despre cetățenii români. A ieșit și el două minute la declarații...”

Sursă: Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a transmis, în editorialul de deschidere de miercuri seară cine se află în spatele premierului interimar, Eugen Tomac. De asemenea a adus critici partidelor aflate în negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare și a unor instituții publice pe care le acuză că ar acționa în interes politic.

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„Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Culisele Statului Paralel. Invitații mei deja sunt nerăbdători să vorbească normal la ce se întâmplă. Domnul Nicușor. Dar n-ați spus dumneavoastră cu calm, vă aduceți aminte cum ne spunea Mugur Isărescu, luați cu ceai de tei? Haideți, domnul Nicușor, luați, domnule, cu niște ceai de tei. De ce să fiți nervos? Cine v-a supărat așa tare? Aoleu, nu, nu a reușit sistemul să adune voturile încă?

Hai că am auzit că toți mogulii ăia care ani de zile și-au pus oamenii prin guverne, fac aranjamente prin parlament și umblă la trădători, vor să crească numărul trădătorilor. Ce credeți? A venit domnul Ponta la grupul ala Uniți pentru România... Gata, au mai venit doi membri, s-au făcut 16. Păi cine, mă? Cine suveraniștii de la POT? Ăia care au intrat în parlament spunând că sunt oamenii lui Călin Georgescu, acum vin și spun, păi ce credeți ce domnul Chiriță ăla, care e șef la grupul ăsta Uniți pentru România? El are o mică problemă.

Are un dosar penal acolo din timpul pandemiei, cu primăria locală, pe acolo, zice, nu suntem, dom'le, de acord cu suspendarea lui Nicușor Dan. Nu ne servește. Aoleu, nu vă servește? Dar cine sunteți voi să vă servească? Eu am crezut că ar trebui să servească cetățenilor români care v-au votat. Nu-i așa? Păi nu era vorba despre cetățenii români?

Vai, și-a adus aminte și domnul Nicușor Dan despre cetățenii români. A ieșit el două minute, a ieșit la declarații... A luat foaia și a plecat. Supărat, nervos, hai că mi-au căzut și ochelarii pe jos. Nervos. Păi, pe cine sunteți nervos...domnule Nicușor Dan? Pe partidele la pro-occidentale? Nu cred așa ceva.

Păi, nu aveți decât o singură variantă. Să consfințiți majoritatea care s-a format la moțiunea de cenzură. Nu vă place de AUR, dar eu am auzit că totuși, prin intermediar, vă place de niște parlamentari suveraniști.

Și n-ați spune nimic dacă ar vota guvernul Tomac... Păi nu ziceați domnul Nicușor Dan dumneavoastră că nu veți desemna un prim-ministru fără să aibă o majoritate clară? Păi ce ați făcut? N-are majoritate. Și nici nu o face. Chiar și cu toate trădările. Nu are număr suficient de voturi.

A, credeați că o să voteze unii de pe la USR, de pe la PNL? Am înțeles că nu vor sta în sală. Deci nicio șansă. Nu... credeți că domnii aceia de la PNL care s-au lăudat la el, la Nicușor, i-au spus: Pune un prim-ministru de la noi, că sigur îl dăm jos pe Bolojan. Ceva și în 2028 o să fie în aceeași situație. Bine, dacă domnul Bolojan o să treacă pe la DNA, până atunci. Că are de ce. Are de ce să treacă pe la DNA. Și domnul Bolojan și doamna Oana Gheorghiu, toți.

Au de dat explicații multe despre cum au dat banii noștri pe care noi o să-i plătim. Am văzut că domnul Bolojan are o problemă și la ANRE. Au redus cu 30% personalul acolo, au câștigat o doamnă în instanță. Să vezi sute de procese. Le-au redus cu 30% salariile, veniturile.

Câștigă pe bandă. Cum s-a întâmplat și la Oradea, și la Senat, o să plătim de o să ne iasă ochii. Tot noi, bineînțeles pe mizeriile pe care le-a făcut Bolojan. Dar am văzut că domnul Bolojan se laudă că a făcut publice listele cu cei care locuiesc la RAAPPS. Felicitări! Mă bucur! Dar puteți să-mi explicați și mie cum plătește PNL-ul pe 20.000 de metri pătrați 1.000 de euro pe lună?

Ah, bine, ăsta e un nimic, ce să zic. Dar poate ne explicați și domnii de la Digi, au vreo 10 sedii luate de la RAAPPS. Bine, și aia de la B1, ce să zic. Dar au și ei vreo 6. Credeați că RTV-ul nu are? Are și el RTV-ul. Numai Realitatea nu are. Acum înțelegeți de ce ne urăsc ăștia atât de tare? Ăștia care urlau despre noi că suntem, că facem. Păi ce ați făcut? Ce ați făcut? Sunteți abonați acolo? Ăștia de la CNA, hai să vorbesc frumos.

Domnii și doamnele de la CNA, să vorbesc frumos. Domnii și doamnele de la CNA, nu toți, pentru că sunt și excepții acolo. Vă dați seama, nu mai pot să doarmă de grija mea. Ieri toată ziua au vorbit numai despre Realitatea și despre mine. Astăzi toată ziua au vorbit numai despre Realitatea și despre mine. Mâine despre ce credeți că vorbesc? Despre Realitatea și despre mine. Dom'le, mă simt onorată. Sunt onorată să îmi dedice CNA-ul atâtea zile de dezbatere.

Măi, domnule Jucan. Dom'le, chiar ați făcut o obsesie pentru mine, sau vă presează Ilie Bolojan. Executați-o pe Alexandreasca! Hai că ți se duce propteaua, nea Jucane și o să pici și tu după el. S-a terminat vremea voastră. Gata! Nu mai ține mult. O să vă duceți toți. Unul câte unul. Din pozițiile publice. La asta mă refer. Să iasă totul la suprafață, domnul Jucan. Ce? Haideți... Acum e clar. O să iasă la suprafață și ce ați făcut cu ANAF, toate mizeriile, cum ați pus la cale. Minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Ah, câtă onoare pe capul meu! Dacă ați ști cât de bine mă simt. Mâine n-am emisiune...sunt liberă, dar vă voi purta în suflet. Vă mulțumesc că îmi dedicați atât de multe ședințe...importanță mare...

Văd pe unii care, vai, vai, iarăși, marii suveraniști, trădătorii care, vai, nu mai pot de AUR. Cum, doamne, AUR n-a propus nimic la Palatul Cotroceni. Ba, da. Ba, da, AUR a spus că este dispus să-și asume guvernarea, așa cum și Sorin Grindeanu a spus același lucru.

Nu vrea Nicușor ca să fie foarte clar, pentru că nu vrea sistemul, pentru că Nicușor vrea să fie el stăpânul României.

Să fuzioneze Palatul Victoria cu Palatul Cotroceni, ca să fie foarte clar. Eu v-am spus clar și nu voi face excepție. Voi spune adevărul și numai adevărul. Chiar dacă sunt din tabăra suveranistă, eu voi arăta, toate trădările. Fără excepție. Le-am spus și în particular, le-am spus și public, n-am niciun fel de greață.

Păi ce ați făcut... când v-au votat oamenii, v-au trimis acolo să le reprezentați interesele. Nu. Interesele cetățenilor români nu sunt să-l susțineți pe Tomac și variantele de guvern tehnocrat ale domnului Nicușor Dan, care oricum este un președinte ilegitim.

A ajuns acolo în urma unei lovituri de stat, pus de sistem, ca să fie foarte clar. Păi voi ce faceți acum? Am înțeles, ăia de la moțiune s-au văzut clar că au fost trădători. Acum cei care vor vota pentru un guvern Tomac, veți fi la fel de trădători ca ceilalți. Să nu mai aveți pretenția vreodată să vă spuneți suveraniști. O să-i arăt în seara asta pe cei din grupul ăla care a fost la POT...care s-au folosit de numele domnului Georgescu. Acum sunt cu Ponta. Ce credeți? Că v-am spus niște moguli de presă, fac jocuri prin oraș ca să adune voturi pentru Eugen Tomac.

Au și ei nevoie, contracte bănuți, nu-i așa? Jucători. O să vină momentul când o să spun și numele lor. Credeți că că întâmplător s-a dus Tomac la Antena 1? Că doar am văzut-o pe soacra domnului Tomac ce spunea în urmă cu 2-3 ani de zile despre Antena 3 și despre domnul Dan Voiculescu.

Acum, dintr-o dată, numai...acum sunt ok domnii de la Antenă. L-au primit pe ginere, da, și au făcut laudațio acolo, i-au făcut.... Eu pe mine mă interesează cum de-au știut ei în ziua moțiunii că Tomac va fi desemnat. Pentru că cei de la Antena 3 au făcut un interviu tocmai în ziua în care a picat moțiunea cu domnul Tomac. Măi, dar cât interes, vă dați seama.

Totul e o vrăjeală ieftină. Chiar nu realizați? Am spus lucrul acesta că era un aranjament. Știți că inițial a fost vorba că o să pice guvernul Tomac și apoi va fi desemnat un alt prim-ministru și să fie un guvern politic și așa mai departe.

Cum nu se potrivește socoteala de acasă cu cea din târg. A zis Nicușor Dan - Stați puțin, las, că pun eu un guvern, să fie al meu, să fac eu ce vreau.

Am văzut și ultimele nume care au apărut. Ce să zic...Eu nu cred că va trece guvernul. Nu cred. Astăzi când vorbim, nu are voturile necesare. Cam câtă lume ar trebui să trădeze ca să facă 233 de voturi? Nu văd niciun semn că ar trăda cineva de la USR, de la PNL, adică doar dacă va începe ca pe vremea lui Coldea și a lui Kovesi, cu dosare făcute la comandă, dar nu cred. Nu cred că se va întâmpla lucrul acesta.

O să vedeți în seara asta, în exclusivitate, cine este finul, unul din finii domnului Tomac. Un domn foarte interesant din siajul domnului Traian Băsescu, înțeleg că este toată ziua pe la Umegigi, din diaspora, un domn din diaspora. Niște acuzații foarte grave, în spatele său. Abuzuri sexuale, demonstrate cu mărturii, chiar domnii de la Recorder. Ei au prezentat lucrul acesta. Un domn care a avut și pașaport diplomatic. Foarte interesant.

Imediat o să fie în direct cu noi și Marius Tucă și împreună cu invitații mei vom discuta despre toate aceste evoluții, despre trădări, pentru că nu voi ierta pe nimeni.

Și nu voi accepta niciun fel de scuză. Nu vreau să mai aud de interesele politice, de interesul național. Care-i interesul național? Interesul național este cel care este în interesul cetățenilor români.

Ați văzut prim-ministrul din Ucraina ce a făcut? A zis gata, nu mai dăm niciun ban în Ucraina. Bulgaria, pardon. Am zis Ungaria, da. Bulgaria. Ați văzut ce a zis? A zis gata, nu mai dăm niciun ban în Ucraina, am dat destul.

De acum înainte pentru cetățenii bulgari. Ei, asta vreau să aud și eu în România. Asta îmi doresc. Ăsta este în interesul cetățenilor români. Să vedem cum oamenii își pot recupera banii pe care i-au pierdut din cauza lui Bolojan în aceste 11 luni de zile.

Nu se poate face peste noapte, nici măcar financiar, nu numai legislativ. Dar ușor, ușor trebuie îndreptate toate lucrurile astea. Va dura, cred că, cel puțin doi ani de zile să se îndrepte toate aceste lucruri.

Doar să existe voință politică și să fie lăsați cei care vor să facă lucrul ăsta. Nicușor Dan cred că e nervos că-l paște suspendarea. Eu sunt convinsă că PNL-ul lui Bolojan ar vota suspendarea lui Nicușor Dan. Stați pe aproape!”