Ana Maria Păcuraru: O țară care nu poate spune de când știe despre propria ei criză nu are dreptul să vă mai ceară încredere

Noi, Televiziunea Poporului, am spus-o. Am țipat-o. Și voi ne-ați pus pe rug pentru asta. Am încercat cu cifre, cu experți, cu pamflet. Ce mai vor?! Le-am dat grafice, le-am dat calcule, le-am dat cei mai buni specialiști din țară să le explice, rând pe rând, ca la clasa întâi. Și tot n-au înțeles. Poate ar trebui să le desenăm. Cu creioane colorate. Poate așa pătrunde mesajul, deși mă tem că nici atunci n-ar reuși să coloreze în interiorul liniilor.

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