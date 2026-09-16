Anca Alexandrescu: Nu cred că se va face un guvern în câteva zile. Deja se amenință unii pe alții cu alegeri anticipate
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a declarat miercuri seară, în editorialul de deschidere al emisiunii „Culisele Statului Paralel”, că nu crede că România va avea un guvern în următoarele zile și a atras atenția asupra tensiunilor dintre partidele politice, în contextul în care liderii acestora se amenință deja cu alegeri anticipate.
Am fost la Cotroceni, acolo de unde, din punctul meu de vedere, a plecat tot răul pe care îl trăim astăzi. Pentru că de acolo a pornit inițiativa pe vremea lui Iohannis, mână-n mână cu Marcel Ciolacu, să comaseze alegerile, să facă liste comune cu PNL-ul ca să-i salveze pe ăia de la PNL, promițându-i lui Ciolacu că îl face președinte, bineînțeles. De acolo a pornit nenorocirea cu anularea alegerilor și tot de acolo pornește această stare de incertitudine, această, cum să-i spun eu, lâncezeală în care se află întreaga clasă politică și, bineînțeles, noi, din cauza clasei politice.
Tot de acolo au venit și promisiuni nenumărate, că vor da rapoarte, că n-au ce să dea, e clar, n-au ce să dea! Nici cu drona, se facă plouă pentru că nu au niciun fel de explicații pentru minciunile pe care le spun. M-am uitat astăzi un pic pe rețelele sociale să văd care cum ce spune. Iar au început unii cu rușii, cu extremiștii, cu... Nu este niciun dubiu că au fost oameni infiltrați, că au fost huligani care au vrut să deturneze acest protest și care au făcut foarte mult rău mișcării suveraniste prin ceea ce au făcut acolo. Nu știu cine sunt, nu știu dacă sunt și de la jandarmi,e posibil să fie, pentru că înainte să intrăm în direct, am primit de la o prietenă foarte bună o filmare cu un domn dubios, aș putea spune. Mă rog, hai să nu spun dubios. Prezența lui, atitudina lui este dubioasă și traseul lui este dubios acolo în piață. O să arăt imaginele. A luat câteva bastoane pe cocoașă, după care s-a dus la jandarm și a fost băgat undeva prin spate la dube.
Am rugat pe colegii mei să întrebe la jandarmerie cine este domnul, dacă este angajat la jandarmerie, că era îmblăcat în negru, mă rog, o să vedeți imaginele. O să arăt, bineînțeles, în această seară și fotografia care este postată pe toate rețelele sociale și a fost și la mine postată pe contul meu cu domnul cu bentiță mov.
Toată lumea se întreabă cine este domnul respectiv. Mai circulă o fotografie în care domnul ar fi îmbrăcat în uniformă de polițist. Colegii mei au verificat-o și este făcută cu AI acea fotografie. Am să o arăt, însă, sunt foarte multe întrebări la care avem nevoie de răspunsuri. Mă așteptam ca cei de la Ministerul de Interne și Jandarmeria să fie profesioniști și până la ora aceasta să știm exact, cu nume și prenume, cine sunt cei care au deturnat protestul, cei care au făcut violențe, care au provocat și de o parte și de cealaltă. Pentru că eu astăzi am vorbit cu oierii și mi-au și dat imaginele, am văzut filmări de ieri în care se vede că jandarmii au dat cu gaze lacrimogene, aparent fără motiv către oameni.
Ceea ce s-a întâmplat ieri, această escaladare face rău României în ansamblu, face rău românilor, indiferent de ce parte se situează ei, pentru că în continuare românii au un subiect față de care să se plaseze de o parte și de cealaltă. Iarăși se înjură, iarăși se jignesc, iar se fac unii pleava societății, alții bananieri, pro-europeni, intelectuali, nu vă spun că și eu am zis niște marșuri astăzi.
Am făcut niște teste cu niște postări ca să mai dau niște block-uri. Pentru că am spus și la prânz și aseară și spun din nou astăzi, nu voi susține niciodată, așa cum nu am susținut nici în 2024, violențele, uliganismul și loviturile de stat. N-am susținut nici în 2024 și am văzut că s-au sesizat unii apropo de nuanța mea. Nu, nu știu mai mult de atât. Dar am spus aici, în platou, la sfârșitul lunii iunie, după ultima emisiune cu Călin Georgescu, că mă aștept ca în perioada următoare să fie proteste și dacă vor fi aceste proteste să fie confiscate tocmai pentru a se crea această percepție și a fi deturnate. Nu voi participa niciodată la asemenea mizerii.
Astăzi m-am întâlnit și cu cei care mă fac trădătoare și cu cei care au avut tupeul să mă întrebe dacă port doliu după Iliescu. Știm foarte clar că port doliu după mama mea, dar să știți că sunt imună la aceste lucruri. Însă vreau să vă spun celor care aplaudați și vă bucurați de astfel de comportamente, că fiecăruia dintre voi vă face rău un asemenea comportament, pentru că, deși nu sunteți la fel ca aceștia, marea voastră majoritate, aceste excepții și aceste comportamente extremiste dăunează grav.
Am să continui să spun lucrul acesta, să știți, și nu mi-e frică de absolut nimeni și îmi susțin în continuare ideile. AUR-ul are nevoie să scape de această etichetă extremistă și tare mi-e teamă că după ziua de ieri va fi mult mai greu să scape de ea. Nu am nicio probă că AUR ar fi fost în spatele acestor lucruri, deși am văzut că televiziunile de stat și de partid asta susțin și dau vina pe George Simion. Așa cum am spus aseară, spun și astăzi, că eu cred că a făcut bine George Simion că nu a fost ieri în Piața Victoriei și cred că ar trebui lămurită informația pe care Marius Tucă a dat-o aseară în emisiune la mine, cum că i-ar fi spus George Simion că ar fi fost o înțelegere între el și Călin Georgescu să nu meargă George Simion în Piața Victoriei, dar să meargă domnul Georgescu care nu s-a mai dus.
Habar n-am dacă este adevărat, informația a dat-o Marius Tucă, dar cred că trebuie lămurite aceste lucruri, pentru că altfel partea cealaltă se va folosi de această chestiune și va încondeia și mai tare AUR-ul și reprezentanții AUR-ului și pe suveraniști.
Astăzi m-au întrebat niște telespectatori pe cine susțin. M-am lecuit. Nu mai susțin pe nimeni. Susțin doar adevărul, acela pe care eu îl aflu și pe care vin și vi-l aduc în fiecare seară aici. Dacă vreodată se va dovedi că ceea ce v-am spus eu aici nu este adevărat, v-am spus de nenumărate ori că eu am să-mi cer scuze public.
Până una alta, tot ceea ce am spus așa a fost. Nu le știu eu pe toate. Dar am foarte multe informații pe care încerc să vi le aduc la cunoștință, în așa fel încât voi să vă trageți propriile concluzii.
Sigur că sunt foarte mulți care mă înjură și îmi spun că Realitatea Plus a primit ce merita pentru că a încurajat violența și că a cultivat susținătorii aur. Vreau să vă spun un lucru. Nu regret absolut nimic din 2004, noiembrie 24 și până astăzi. Nu-mi este rușine de nimic din ce am făcut. Nu mă dezic de nimeni și de nimic, dar de la un anumit punct încolo. Nu m-am mai regăsit în lozincile și promisiunile pe care unii le fac. Pentru mine, suveranismul nu se limitează doar la niște persoane. Susțin în continuare aceleași idei, voi merge până la capăt pe același drum și, astăzi, le-am și spus unor domni în Piața Victoriei: nu fac parte din sistem.
Cu ghilimelele de rigoare, sunt șefa sistemului. Doamna general. Lăsând gluma la o parte, evită că vor să taie ăștia și o să pună pe TikTok și o să zică: «Uite, a recunoscut, Alexandrească a recunoscut!» Dar, pentru cine are minte să înțeleagă, înțelegea.
Astăzi am fost la Palatul Cotroceni. Evident că a fost un exercițiu de imagine al lui Nicușor Dan. Nici măcar nu s-a obosit el să se întâlnească cu reprezentanții ciobanilor, care peste noapte au dormit pe jos, în Piața Victoriei, și au fost batjocoriți de pro-europeni, că au dormit acolo, pe șubele lor, în plină stradă. Cumva, Nicușor Dan a încercat, probabil, o detensionare a situației.
Acum, foarte mulți au plecat aseară de la București pentru că nu s-au regăsit în acele acte de huliganism și în atacurile care s-au produs și au vrut să se disocieze. Alții însă au avut curajul să rămână mai departe.
Am vorbit cu ei la ieșire și, în această seară, în platou va fi și una dintre reprezentantele ciobanilor, o doamnă vârstnică. Mi-a plăcut maxim de când am văzut-o la ieșirea de la Palatul Cotroceni și am rugat-o să vină în platou și este astăzi aici, tocmai de la Hunedoara a venit. Dar vom avea în legătură directă și alți ciobani care au fost la întâlnirea de la Cotroceni și care au plecat pentru moment spre casele lor.
Pe scurt, astăzi la Palatul Cotroceni nu s-a rezolvat nimic.
Oamenii însă le-au atras atenția că au trimis de mai multă vreme memorii la Palatul Cotroceni, care au ajuns și la CSAT. Da, evident, nu s-a obosit nimeni să le citească și să le dea un răspuns. Astăzi le-au promis că, în câteva zile, zic ei, vom avea un guvern care va rezolva aceste probleme. Mie îmi vine să râd pentru că...
Nu cred că se va face un guvern în câteva zile. Este adevărat că mâine seară, cel mai probabil, după terminarea discuțiilor formale, păi e clar că nu va emana un prim-ministru, e cumva hotărât. Mâine seară, Nicușor Dan probabil că va face desemnarea și va pleca în America. Și îi va lăsa aici pe politicieni să-și scoată ochii, să facă majorități. Am văzut astăzi deja, se amenință unii pe alții cu alegeri anticipate. În fine, ok.
Deci nu cred că va fi un guvern atât de rapid. Îmi ajunge pe la ureche că ar urma să fie un joc. Nu știu dacă Nicușor Dan va intra în acest joc, dar este un scenariu conform căruia, în primă fază, va fi desemnat Siegfried Mureșan, ca să fie calmată zona USR-PNL. De altfel, astăzi și Ciucu așa anunța, că pentru 2028 se gândesc să facă o alianță cu cei de la USR.
Și, evident, zic, lui Mureșan va încerca să facă o majoritate, pe care Ciucu a anunțat astăzi că nu o au. Adică e clar, doar așa, dacă se întâmplă lucrurile acestea, e așa, o chestie la mișto. Dar nu vor merge cu procedura până la capăt, adică nu vor merge în Parlament. Și înțeleg că se dorește să se facă mai multe nominalizări până când unul va reuși să facă majoritate.
Dar, repet, să nu se meargă cu procedura până la capăt, ca să nu fie cele două momente din Parlament în care pică guvernul la vot. Nu știu dacă va fi așa. Asta circulă pe surse. Acum, ce să vă spun?
Cumva, ne merităm soarta. Văd pe rețele sociale cei de la USR și de la PNL spun că de vină sunt ceilalți, PSD-iștii și AUR spun că de vină sunt ceilalți și tot așa. Eu vă spun așa: toți suntem de vină.
În afară de politicieni, suntem toți de vină, pentru că am cedat câte puțin, câte puțin, timp de pandemie, apoi am tăcut din gură că s-au comasat alegerile, că au făcut cum au vrut ei, că ne-au spus că o să guverneze pe șapte ani, ei pe viață, apoi cu anularea alegerilor, apoi cu dronele și așa mai departe.
Multe, foarte multe lucruri. Mi-ar trebui să vorbesc trei ore numai despre cedările pe care le-am făcut noi ca cetățeni.
Dar, încă o dată spun, nu sunt de acord cu violențele și cu huliganismul. Consider că singura variantă și susțin ceea ce v-am spus și vă spun de peste 2 ani de zile: că puterea este la voi. Dar nu cu astfel de violențe și cu agresivități.
Dacă ați ieșit 200.000, 300.000 de oameni în stradă, pașnic, faceți aminte când au ieșit oamenii ăia în Piața Victoriei de partea cealaltă, cu luminițele.
Nu pot să mă exprim pe post să vă spun ce au simțit cei de la guvern. Dar să vă spun că am făcut pe ei. Să vadă politicienii de astăzi de la putere 300.000 de oameni în Piața Victoriei și pe laterale. Credeți-mă că le-ar da fiori reci pe spate.
Am lucrat mult la guvern și știu exact cum gândesc politicienii. Asta este soluția și, de altfel, vedeți în toate țările civilizate faptul că ies mulți oameni în stradă, îi face pe politicieni să dea înapoi cu anumite măsuri, să revadă anumite politici.
Asta cred eu că este varianta și voi susține în continuare acest lucru și, da, am spus în 2024 să nu ieșiți în stradă, în deplin acord cu Călin Georgescu, ca să fie foarte clar.
Astăzi însă am văzut, imediat după ce s-a terminat întâlnirea de la Cotroceni, la Piața Victoriei, pe un membru al guvernului, mă rog, guvernul ăla interimar, șchiop cum este el, un ministru interimar la Agricultură, care ne spunea de la pupitrul guvernului că domnul Bociu de la ANSVSA a fost ținut în funcție de toți prim-miniștrii.
Adică, înțeleg, a fost protejat de toți prim-miniștrii, inclusiv de domnul Bolojan, din ce spunea domnul Tánczos Barna. Și că el nu are ce să facă. Nu are ce să facă. Asta este situația.
Nu știu ce să zic. Deci, cine totuși decide să-l țină pe domnul acesta?
Astăzi l-au contactat colegii mei, la rugămintea mea, pentru că am vrut să-l iau în direct pe domnul Bociu. L-am prins acum vreo 2 ani de zile, cred, când iar au fost ciobanii bucureșteni și au fost în emisiune. De atunci n-am mai avut curaj să mă intre, că l-am luat la bani mărunți, cu case, cu fin, cu consilieri de la SRI și așa mai departe.
Și ne-a transmis că este în Irlanda și că nu poate să intre să vorbească. Și eu i-am rugat pe colegii mei să-i transmită, să-mi dea totuși un telefon, să-i explic că poate să-și cumpere eSIM și poate să vorbească cu 10, 20, 30 de lei. Dacă vrei, plătesc eu eSIM-ul ca să poată să intre în direct. Pentru asta îl plătesc cetățenii români, că el este pe banii noștri. Nu!
Vă dați seama că nu.
Dar, în seara asta, o să vă arăt o anchetă făcută de cei de la Oficiul de Știri despre încrengătura de la ANSVSA, cu metrii, fiind prieteni, găști politice, ca să înțelegeți cum funcționează lucrurile. De altfel, știți că așa funcționează la nivelul întregii țări, în toate domeniile, fără excepție.
Și tot în această seară o să vedeți un reportaj exclusiv. Din păcate, n-am reușit eu să ajung la Fănel Bogos în Vaslui, pentru că se întâmplă ce se întâmplă la București și am rămas aici să merg pe teren în București, dar colegul meu, Angelu Ardelean, a fost acolo și astăzi o să vedeți reportajul realizat la fața locului și ceea ce reclamă Fănel Bogos tot la adresa lui Bociu și a ANSVSA-ului, așa cum spun și ciobanii.
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