Anca Alexandrescu: Nu cred că se va face un guvern în câteva zile. Deja se amenință unii pe alții cu alegeri anticipate

Publicat 16 sept. 2026, 21:50 Actualizat 16 sept. 2026, 21:51 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a declarat miercuri seară, în editorialul de deschidere al emisiunii „Culisele Statului Paralel”, că nu crede că România va avea un guvern în următoarele zile și a atras atenția asupra tensiunilor dintre partidele politice, în contextul în care liderii acestora se amenință deja cu alegeri anticipate.

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