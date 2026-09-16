Vaccinul gripal ar putea fi decontat și pentru românii neasigurați. Ce schimbări au fost convenite pentru sistemul medical
Vaccinul gripal ar putea fi decontat și pentru românii neasigurați.
Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit o serie de modificări care urmează să fie incluse în noul contract-cadru din sistemul medical. Printre propunerile acceptate se află și inițierea demersurilor pentru ca vaccinul gripal să fie decontat și persoanelor neasigurate, în cadrul unui program profilactic.
Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit o serie de modificări care urmează să fie incluse în noul contract-cadru din sistemul medical. Printre propunerile acceptate se află și inițierea demersurilor pentru ca vaccinul gripal să fie decontat și persoanelor neasigurate, în cadrul unui program profilactic.
Discuțiile dintre reprezentanții Colegiului Medicilor din România și cei ai CNAS au vizat atât medicina de familie, cât și ambulatoriul de specialitate și spitalele.
În ceea ce privește platforma e-Sănătateamea, CMR a solicitat ca programările online să reprezinte doar o opțiune suplimentară pentru pacienți și medici, care să funcționeze în paralel cu metodele deja utilizate, respectiv programările telefonice, directe sau prin sistemele proprii ale cabinetelor.
Platforma e-Sănătateamea nu va fi obligatorie pentru contractarea serviciilor
Colegiul Medicilor din România precizează că utilizarea platformei e-Sănătateamea nu va deveni o condiție obligatorie pentru contractare.
De asemenea, medicii nu vor fi nevoiți să introducă manual în platformă programările care au fost deja realizate prin alte metode.
Potrivit CMR, discuțiile privind aceste aspecte s-au desfășurat în această lună între reprezentanții colegiului și cei ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Vaccinul gripal, posibil decontat și pentru persoanele neasigurate
O propunere acceptată în cadrul negocierilor se referă la accesul la vaccinul gripal.
Vaccinul va putea fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate. În același timp, CMR și CNAS au convenit inițierea demersurilor împreună cu Ministerul Sănătății pentru ca vaccinul gripal să poată fi decontat și în cazul persoanelor neasigurate, în cadrul unui program profilactic.
CMR a inclus această măsură în seria de propuneri referitoare la consolidarea prevenției în sistemul medical.
Medicii de familie vor avea un rol mai important în prevenție și screening
În urma negocierilor, rolul medicului de familie în prevenție și screening oncologic urmează să fie consolidat.
Colegiul Medicilor din România arată că pacienții trebuie să aibă acces neîngrădit la investigații paraclinice și imagistice. Printre exemplele menționate se află posibilitatea ca medicii de familie să recomande un CT cu doză mică, respectiv Low-Dose CT, pacienților care prezintă un risc crescut de cancer pulmonar.
Tot în zona prevenției, medicii de familie vor putea evalua scorul FRAX pentru toate persoanele aflate la risc de osteoporoză.
În plus, este prevăzută dozarea Lipoproteinei A o singură dată în viață pentru persoanele cu risc de boli cardiovasculare din categoria de vârstă 30-49 de ani.
Ce afecțiuni vor putea fi evaluate prin management de caz
Medicina de familie va putea realiza evaluarea pacienților pentru mai multe boli cronice, în conformitate cu ghidurile actuale.
Lista include hipertensiunea arterială, dislipidemia, diabetul zaharat de tip 2, boala cronică de rinichi, astmul bronșic și BPOC.
Și managementul bolii cronice de rinichi a fost restructurat. Pentru pacienți va exista un traseu clar, care începe cu evaluarea inițială, continuă cu monitorizarea și stabilește criterii precise pentru trimiterea către medicul nefrolog, în funcție de gradul de risc.
Medicii înlocuitori vor fi plătiți pentru serviciile care depășesc anumite limite
Negocierile au vizat și continuitatea asistenței medicale în perioadele în care medicul de familie titular lipsește.
S-a stabilit ca medicii înlocuitori să fie plătiți pentru toate serviciile medicale efectuate peste limita de 20/24/28/32.
O altă modificare urmărește creșterea accesului la servicii medicale în zonele în care există un deficit de medici.
Medicii de familie care au și o a doua specialitate clinică vor putea încheia contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru ambele specialități, după un model similar celui existent în îngrijirile paliative.
Măsura va fi aplicată cu respectarea programului și a normei maxime de lucru. Potrivit CMR, aceasta urmărește utilizarea mai eficientă a resurselor medicale și creșterea accesului pacienților la îngrijiri de specialitate, în special în zonele în care numărul medicilor este insuficient.
Regularizarea serviciilor se va face semestrial
O altă modificare negociată privește regularizarea serviciilor medicale.
Aceasta urmează să fie realizată semestrial, în loc de trimestrial. Potrivit CMR, schimbarea va facilita decontarea unui volum mai mare de consultații efectuate în cabinetele medicilor de familie.
Termen nou pentru investigațiile din ambulatoriul de specialitate
Pentru Ambulatoriul de Specialitate au fost acceptate mai multe modificări care urmează să fie incluse în noul contract-cadru.
Una dintre acestea vizează termenul de trei zile lucrătoare, considerat rigid. Acesta va fi înlocuit cu un termen flexibil de cinci zile lucrătoare, în medie.
Termenul va fi adaptat în funcție de volumul de activitate, complexitatea investigației și prioritatea clinică. Pentru cazurile complexe și pentru analizele comparative vor exista excepții.
Tot în cazul ambulatoriului, furnizorii vor putea păstra contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate atunci când își schimbă forma juridică, cu condiția menținerii locației, personalului și condițiilor în care sunt furnizate serviciile.
Educația terapeutică și nutrițională va fi extinsă
O altă schimbare privește serviciile de educație terapeutică și nutrițională.
Serviciul destinat anterior exclusiv pacienților cu diabet va fi redefinit ca „Educație terapeutică, nutrițională și pentru adoptarea unui stil de viață sănătos în prevenirea și managementul bolilor metabolice”.
Acesta va fi extins și pentru pacienții cu prediabet, obezitate, dislipidemii, hiperuricemie și alte afecțiuni metabolice.
Consultații mai bine punctate pentru copiii sub 4 ani
În cadrul întâlnirii de negociere a fost convenită și majorarea punctajului pentru consultațiile acordate copiilor cu vârsta sub 4 ani.
Punctajul va ajunge la 21,6 puncte pentru o consultație. Pentru anumite consultații din specialitățile cardiologie, endocrinologie, pneumologie și pneumologie pediatrică și reumatologie, punctajul va fi de 14,4 puncte pentru consultație, cu un timp alocat de 20 de minute.
Aceste modificări urmează să facă parte din noul contract-cadru.
Se schimbă și regulile de contractare pentru spitale
Pentru spitale, modificările acceptate de CMR vizează inclusiv modul de contractare a serviciilor spitalicești.
Normele urmează să fie reorganizate, iar algoritmul rigid bazat pe numărul de paturi va fi înlocuit cu un sistem transparent și unitar, fundamentat pe volumul de cazuri.
Și repartizarea fondurilor către spitale va fi modificată. Aceasta se va realiza pe baza istoricului de activitate din anul precedent, având ca principiu garantarea unui nivel bugetar cel puțin egal cu cel realizat anterior.
Un medic va putea avea cel mult două contracte de spitalizare
Noul model de finanțare va ține cont de nevoile locale de îngrijire și de complexitatea cazurilor tratate.
„Noul model de finanțare va fi fundamentat pe analiza nevoilor locale de îngrijire şi complexitatea cazurilor tratate, garantând astfel o remunerare echitabilă şi aliniată în mod real la activitatea medicală desfăşurată. Totodată, pentru asigurarea calităţii actului medical şi eficientizarea activităţii, numărul maxim de contracte de spitalizare în care poate activa un singur medic se reduce de la trei la două”, afirmă Colegiul Medicilor din România.
Modificările privind medicina de familie, ambulatoriul de specialitate și spitalele sunt prevăzute să facă parte din noul contract-cadru.
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