Vaccinul gripal ar putea fi decontat și pentru românii neasigurați. Ce schimbări au fost convenite pentru sistemul medical

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 sept. 2026, 15:43

Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit o serie de modificări care urmează să fie incluse în noul contract-cadru din sistemul medical. Printre propunerile acceptate se află și inițierea demersurilor pentru ca vaccinul gripal să fie decontat și persoanelor neasigurate, în cadrul unui program profilactic.

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