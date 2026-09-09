Accident grav pe DN5, Giurgiu - București. Șofer de 34 de ani, transportat cu elicopterul SMURD după ce a intrat într-un tractor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 16:06

Accident rutier grav, miercuri după-amiază, pe DN5, în zona localității Daia, județul Giurgiu. Un șofer în vârstă de 34 de ani a fost rănit după ce autoutilitara pe care o conducea s-a izbit violent de un tractor agricol care tracta două remorci încărcate cu cereale. În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat și a fost transportat ulterior cu elicopterul SMURD la un spital din București.

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