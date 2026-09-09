Accident grav pe DN5, Giurgiu - București. Șofer de 34 de ani, transportat cu elicopterul SMURD după ce a intrat într-un tractor

Accident rutier grav, miercuri după-amiază, pe DN5, în zona localității Daia, județul Giurgiu. Un șofer în vârstă de 34 de ani a fost rănit după ce autoutilitara pe care o conducea s-a izbit violent de un tractor agricol care tracta două remorci încărcate cu cereale. În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat și a fost transportat ulterior cu elicopterul SMURD la un spital din București.
Impact violent pe DN5. Cabina autoutilitarei, distrusă
Din primele informații, accidentul s-a produs pe sensul de mers către Giurgiu al DN5. Autoutilitara condusă de bărbatul de 34 de ani ar fi lovit din spate tractorul agricol care circula în fața sa și care tracta două remorci pline cu porumb.
Primele verificări ale polițiștilor indică drept posibilă cauză a producerii accidentului nepăstrarea unei distanțe corespunzătoare în mers. Ancheta este însă în desfășurare, iar împrejurările exacte urmează să fie stabilite, conform Breaking News Giurgiu.
Forța impactului a fost deosebit de mare. Partea frontală a autoutilitarei a fost grav avariată, iar conducătorul auto a rămas prins în cabina vehiculului.
Una dintre remorcile tractorului a fost, de asemenea, avariată, iar încărcătura de cereale s-a împrăștiat pe carosabil, afectând ambele benzi de circulație.
Pericol de incendiu după ce rezervorul autoutilitarei s-a fisurat
Intervenția salvatorilor a fost cu atât mai dificilă cu cât, în urma coliziunii, rezervorul autoutilitarei a fost fisurat. Cantități importante de carburant s-au scurs pe șosea, ceea ce a generat un risc major de izbucnire a unui incendiu.
La locul accidentului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului Giurgiu, care au intervenit cu autospecială de descarcerare, autospecială de stingere cu apă și spumă, ambulanță SMURD și ambulanță SAJ. Polițiștii rutieri au ajuns, de asemenea, în zonă pentru cercetări și pentru gestionarea traficului.
Pompierii au avut două obiective principale: extragerea victimei din vehicul și eliminarea pericolului de incendiu.
După descarcerare, scurgerile de carburant au fost limitate, iar echipele de intervenție au lucrat pentru îndepărtarea cerealelor ajunse pe carosabil.
Șoferul rănit, transportat de urgență la București cu elicopterul SMURD
Bărbatul de 34 de ani a fost scos din autoutilitară în stare conștientă. Acesta prezenta însă multiple traumatisme, existând suspiciunea unui politraumatism.
Din cauza gravității leziunilor, cadrele medicale au solicitat intervenția elicopterului SMURD pentru ca victima să poată ajunge cât mai rapid la un spital din Capitală.
Bărbatul a fost preluat inițial de o ambulanță și transportat până la punctul de întâlnire cu elicopterul. De acolo, pacientul a fost transferat și dus de urgență la un spital din București, unde urma să primească investigații și tratament de specialitate.
Conducătorul tractorului nu a fost rănit în urma accidentului.
Prefectul județului Giurgiu, prezent la locul accidentului
Gravitatea situației și blocajul creat pe DN5 au determinat deplasarea la fața locului a prefectului județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
Prefectul a discutat cu responsabilii intervenției, s-a interesat de starea victimei și a urmărit măsurile luate pentru securizarea zonei și pentru deblocarea drumului.
La final, oficialul a transmis mulțumiri echipajelor ISU Giurgiu, SMURD, SAJ și Poliției pentru modul în care au intervenit.
„Intervenție rapidă și profesionistă a colegilor de la ISU Giurgiu, SMURD, SAJ și Poliție. Faptul că victima a ajuns în timp util la spitalul din București se datorează exclusiv colaborării perfecte din teren. Le mulțumesc tuturor”, a transmis prefectul, arată sursa citată mai sus.
Accidentul a provocat un blocaj important pe sensul de mers către Giurgiu. Circulația a fost complet oprită timp de aproximativ o oră, în condițiile în care autoritățile au trebuit să intervină atât pentru descarcerare, cât și pentru îndepărtarea cerealelor și a carburantului de pe șosea.
Ulterior, traficul a fost reluat în condiții controlate, pe o singură bandă, alternativ, până la finalizarea cercetărilor și curățarea completă a carosabilului.