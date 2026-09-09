Jaf de peste 11 milioane de euro la Centrala Iernut. DNA și Parchetul European au fost sesizate

DNA și Parchetul European au fost sesizate în legătură cu modul în care au fost gestionate contractele pentru Centrala Iernut. Documentul vizează suspiciuni de deturnare a fondurilor europene și o sumă de peste 11 milioane de euro care nu ar mai putea fi recuperată, conform Realitatea PLUS.
DNA și Parchetul European au fost sesizate în legătură cu situația de la Centrala Iernut, unde există suspiciuni privind deturnarea unor fonduri europene. Sesizarea vizează modul în care managementul Romgaz ar fi gestionat contractele încheiate pentru construirea centralei, iar în centrul documentului se află o sumă de peste 11 milioane de euro care nu ar mai putea fi recuperată.
Ce vizează sesizarea privind Centrala Iernut?
Sesizarea vizează modul în care managementul Romgaz a gestionat contractele cu asocierea Duro Felguera Romelectro pentru construirea Centralei Iernut. Proiectul a fost finanțat inclusiv din fonduri europene, iar documentul transmis autorităților vorbește despre posibile probleme în gestionarea banilor și despre indicii de deturnare a fondurilor.
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După rezilierea primului contract, Romgaz a recuperat garanția de bună execuție. Ulterior, conducerea ar fi semnat noi tranzacții prin care a returnat o parte din acești bani constructorului și a încheiat un al doilea contract, mult mai scump, deși ar mai fi rămas de executat lucrări de aproximativ 12 milioane de euro.
De ce este vorba despre o sumă de peste 11 milioane de euro?
Sesizarea arată că, după cea de-a doua reziliere, o sumă de peste 11 milioane de euro nu ar mai putea fi recuperată. Documentul vorbește despre o gestionare defectuoasă a situației și indicii privind o posibilă deturnare a fondurilor.
Aspectele semnalate în document urmează să fie verificate pentru a se stabili dacă suspiciunile prezentate se confirmă. Sesizarea privește atât modul în care au fost gestionate contractele pentru Centrala Iernut, cât și traseul sumelor implicate și deciziile luate după rezilierea contractelor.