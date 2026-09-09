Jaf de peste 11 milioane de euro la Centrala Iernut. DNA și Parchetul European au fost sesizate

Publicat 9 sept. 2026, 09:08 Sursă Realitatea PLUS

DNA și Parchetul European au fost sesizate în legătură cu modul în care au fost gestionate contractele pentru Centrala Iernut. Documentul vizează suspiciuni de deturnare a fondurilor europene și o sumă de peste 11 milioane de euro care nu ar mai putea fi recuperată, conform Realitatea PLUS.

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