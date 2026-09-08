Un urs a intrat în uzina de apă. A fost emis mesaj Ro-Alert

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 sept. 2026, 16:59

Alertă uriașă în Maramureș! Un urs a intrat în Uzina de Tratare a Apei din Baia Mare. La scurt timp, altă fiară a fost văzută pe străzile unui sat din apropiere. Localnicii au primit mesaj Ro-Alert.

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