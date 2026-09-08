Un urs a intrat în uzina de apă. A fost emis mesaj Ro-Alert

Alertă uriașă în Maramureș! Un urs a intrat în Uzina de Tratare a Apei din Baia Mare. La scurt timp, altă fiară a fost văzută pe străzile unui sat din apropiere. Localnicii au primit mesaj Ro-Alert.
Doi urși au fost văzuți în județ în aceeași zi
Prezența unui urs într-o zonă în care își desfășoară activitatea o unitate importantă din Baia Mare a pus autoritățile în alertă. Animalul a pătruns în incinta Uzinei de Tratare a Apei, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru monitorizarea situației.
Incidentul a atras atenția și asupra numărului tot mai mare de situații în care urșii ajung în apropierea zonelor locuite, în căutare de hrană sau apă.
Un al doilea urs, văzut pe străzile unui sat din apropiere
În aceeași zi, un alt urs a fost observat într-o localitate din apropierea municipiului Baia Mare. Apariția animalului în zona locuită i-a determinat pe reprezentanții autorităților să transmită un mesaj de avertizare către populație.
Locuitorii au primit un mesaj Ro-Alert prin care au fost informați despre pericol și sfătuiți să evite deplasarea în zonele în care animalele sălbatice au fost semnalate.
Jandarmii și polițiștii au fost trimiși în teren
Pentru gestionarea situației, în zonele în care au fost raportate prezențele urșilor au fost mobilizați jandarmi și polițiști. Misiunea acestora este de a supraveghea perimetrele și de a preveni eventualele incidente.
Autoritățile le recomandă localnicilor să păstreze distanța față de animalele sălbatice și să nu încerce să interacționeze cu acestea.
Ce le recomandă autoritățile oamenilor
Persoanele care observă un urs sunt sfătuite:
să nu se apropie de animal;
să nu încerce să îl fotografieze sau să îl filmeze de la mică distanță;
să nu îl hrănească;
să evite zonele în care a fost semnalată prezența acestuia;
să anunțe autoritățile dacă animalul reprezintă un pericol pentru oameni.
Localnicii spun că urșii au început să coboare mai des în localități
Apariția urșilor în zonele locuite îi îngrijorează pe oamenii din Maramureș. Localnicii susțin că, până în această vară, astfel de situații erau mai puțin obișnuite în comunitățile lor.
Prezența a doi urși în aceeași zi, unul în incinta unei uzine din Baia Mare și celălalt pe străzile unei localități din apropiere, a amplificat temerile locuitorilor.
Autoritățile continuă să monitorizeze situația și le cer oamenilor să respecte recomandările transmise prin mesajele de avertizare, pentru a evita întâlnirile periculoase cu animalele sălbatice.