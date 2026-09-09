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Școli fără autorizație sanitară și toalete în curte, în 2026. Situație gravă pentru mii de copii din Buzău

Scris deMădălina Cristea
Publicat9 sept. 2026, 08:45
SursăRealitatea PLUS

Situație gravă în județul Buzău, unde 124 dintre cele 424 de școli nu au autorizație sanitară de funcționare. În 12 unități de învățământ, elevii folosesc în continuare toalete în curte sau grupuri sanitare neconforme, conform Realitatea PLUS.

Situație gravă în județul Buzău, unde 124 dintre cele 424 de școli nu au autorizație sanitară de funcționare. În 12 unități de învățământ, elevii au încă toalete în curte sau grupuri sanitare neconforme. Problemele nu se opresc însă aici. Zeci de școli folosesc apă din foraje proprii, iar la numeroase unități de învățământ au fost înregistrate rezultate microbiologice neconforme.

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Câte școli din Buzău nu au autorizație sanitară?

În județul Buzău, 124 dintre cele 424 de școli nu au autorizație sanitară de funcționare. În plus, în 12 unități elevii folosesc în continuare toalete în curte sau grupuri sanitare care nu respectă condițiile necesare. Situația arată probleme serioase legate de infrastructura școlară, în condițiile în care accesul la grupuri sanitare corespunzătoare rămâne o problemă pentru o parte dintre elevi.

În județul Buzău, 53 de școli folosesc apă provenită din foraje proprii. La 127 de unități de învățământ, rezultatele microbiologice au fost neconforme. Problemele privind calitatea apei se adaugă astfel lipsei autorizațiilor sanitare și situației grupurilor sanitare neconforme din mai multe unități de învățământ.

Câte școli din Buzău au cabinete medicale?

Doar 36 de unități de învățământ din județul Buzău au cabinete medicale, iar numai 11 beneficiază de cabinete stomatologice. Accesul elevilor la servicii medicale școlare este, de asemenea, limitat. Din cei peste 55.000 de elevi ai județului, doar 8.899 sunt deserviți de medici școlari.

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