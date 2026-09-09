Școli fără autorizație sanitară și toalete în curte, în 2026. Situație gravă pentru mii de copii din Buzău

Publicat 9 sept. 2026, 08:45 Sursă Realitatea PLUS

Situație gravă în județul Buzău, unde 124 dintre cele 424 de școli nu au autorizație sanitară de funcționare. În 12 unități de învățământ, elevii folosesc în continuare toalete în curte sau grupuri sanitare neconforme, conform Realitatea PLUS.

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