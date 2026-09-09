Criza apei se adâncește la Târgu-Neamț. 20 de rezervoare nu acoperă necesarul populației

Criza apei continuă în Târgu-Neamț, unde cele 20 de rezervoare amplasate în oraș acoperă doar parțial necesarul populației, iar apa nu este potabilă. Probleme sunt și în județul Suceava, unde la Roșcani apa este furnizată o dată la două zile.
Criza apei se prelungește în Târgu-Neamț, iar autoritățile nu au găsit deocamdată o soluție pentru rezolvarea problemei. Cele 20 de rezervoare amplasate în oraș acoperă doar parțial necesarul populației și oferă apă care nu este potabilă, în timp ce Primăria ia în calcul forarea unor noi puțuri pentru identificarea unor surse suplimentare.
Problemele sunt provocate de scăderea severă a resurselor de apă, dar și de infrastructura veche, afectată de avarii repetate. Situația se extinde și în județul Suceava, unde în localitatea Roșcani apa este furnizată o dată la două zile.
De ce nu este suficientă apa din rezervoarele amplasate în Târgu-Neamț?
Cele 20 de rezervoare amplasate în mai multe cartiere din Târgu-Neamț nu reușesc să acopere întregul necesar al populației. În plus, apa din aceste recipiente nu este potabilă.
Oamenii o folosesc pentru spălat sau pentru toalete, iar pentru consum sunt nevoiți să cumpere apă din magazine.
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Criza durează de câteva săptămâni, iar până la găsirea unei soluții locuitorii rămân dependenți de apa care ajunge cu presiune redusă în rețea și de rezervoarele amplasate în oraș.
Ce soluții iau în calcul autoritățile din Târgu-Neamț?
Una dintre soluțiile analizate este identificarea unor noi surse subterane de apă și realizarea unor foraje. În cartiere există deja șapte pompe de apă montate deasupra unor puțuri forate în anii trecuți.
Autoritățile încearcă astfel să găsească surse suplimentare care să reducă presiunea asupra sistemului actual, însă deocamdată criza nu a fost rezolvată.
De ce s-a ajuns la criza apei din Târgu-Neamț?
Criza este provocată de suprapunerea a două probleme: scăderea severă a resurselor de apă și starea infrastructurii. Rețeaua veche și avariile repetate complică suplimentar alimentarea populației, în timp ce resursele disponibile sunt tot mai reduse. Probleme sunt și în județul Suceava, unde la Roșcani, localitate care aparține de orașul Liteni, au fost reintroduse restricțiile.
Apa este furnizată o dată la două zile, după ce nivelul apei din puțurile sursei Liteni a scăzut cu peste patru metri, iar două dintre puțuri au rămas fără apă. În rezervorul care deservește Roșcani ajung aproximativ 60 de metri cubi de apă pe zi, în timp ce necesarul este cuprins între 120 și 150 de metri cubi.