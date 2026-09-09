Criza apei se adâncește la Târgu-Neamț. 20 de rezervoare nu acoperă necesarul populației

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 11:37

Criza apei continuă în Târgu-Neamț, unde cele 20 de rezervoare amplasate în oraș acoperă doar parțial necesarul populației, iar apa nu este potabilă. Probleme sunt și în județul Suceava, unde la Roșcani apa este furnizată o dată la două zile.

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