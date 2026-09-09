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Locale· 2 min citire
Femeie atacată de un câine în Deva. Animalul a ieșit dintr-un apartament și a mușcat-o de picior
Poliție
O femeie în vârstă de 49 de ani din Deva a ajuns la spital după ce a fost atacată și mușcată de un câine din rasa Malinois. Incidentul s-a produs într-un imobil din municipiu, în momentul în care femeia se îndrepta către lift. Polițiștii au identificat proprietarul animalului, un bărbat de 58 de ani, care a fost reținut pentru 24 de ore.
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