Femeie atacată de un câine în Deva. Animalul a ieșit dintr-un apartament și a mușcat-o de picior

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 11:00

O femeie în vârstă de 49 de ani din Deva a ajuns la spital după ce a fost atacată și mușcată de un câine din rasa Malinois. Incidentul s-a produs într-un imobil din municipiu, în momentul în care femeia se îndrepta către lift. Polițiștii au identificat proprietarul animalului, un bărbat de 58 de ani, care a fost reținut pentru 24 de ore.

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