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Femeie atacată de un câine în Deva. Animalul a ieșit dintr-un apartament și a mușcat-o de picior

Poliție

Poliție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 11:00

O femeie în vârstă de 49 de ani din Deva a ajuns la spital după ce a fost atacată și mușcată de un câine din rasa Malinois. Incidentul s-a produs într-un imobil din municipiu, în momentul în care femeia se îndrepta către lift. Polițiștii au identificat proprietarul animalului, un bărbat de 58 de ani, care a fost reținut pentru 24 de ore.

Femeia mergea spre lift când a fost atacată

Incidentul a avut loc marți, iar polițiștii din Deva au fost sesizați prin intermediul numărului de urgență 112.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii a reieșit că femeia se deplasa către liftul unui imobil din Deva când câinele ar fi ieșit dintr-un apartament și ar fi atacat-o.

Animalul, un câine din rasa Malinois, a mușcat-o pe femeie de piciorul drept.

În urma atacului, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost preluată de un echipaj de ambulanță. Femeia a fost transportată la Spitalul Județean Deva pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Proprietarul câinelui, identificat de polițiști

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat proprietarul animalului, un bărbat în vârstă de 58 de ani.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, bărbatul nu ar fi putut explica modul în care câinele a reușit să părăsească apartamentul.

Acest aspect este verificat de anchetatori, mai ales că, potrivit primelor date, ușa locuinței ar fi fost închisă în momentul producerii incidentului.

Polițiștii urmează să stabilească exact cum a ajuns animalul pe casa scării și în ce condiții a avut loc atacul.

Proprietarul a fost reținut pentru 24 de ore

În urma incidentului, polițiștii Biroului Ordine Publică Deva au deschis un dosar penal.

Cercetările vizează infracțiunea privind neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane.

Proprietarul câinelui a fost reținut pentru 24 de ore și a fost dus în arestul Poliției.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care animalul a ieșit din apartament și a atacat-o pe femeie.

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