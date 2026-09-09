Accident grav la Lețcani: un camion s-a răsturnat peste un autoturism. O persoană este în stare gravă | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 12:01

Un accident rutier grav s-a produs în localitatea Lețcani, județul Iași, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În urma impactului, două persoane aflate în mașină au fost surprinse în vehicul.

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