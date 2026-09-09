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Accident grav la Lețcani: un camion s-a răsturnat peste un autoturism. O persoană este în stare gravă | VIDEO

În urma impactului, două persoane aflate în mașină au fost surprinse în vehicul. Foto/Captură video

În urma impactului, două persoane aflate în mașină au fost surprinse în vehicul. Foto/Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 12:01

Un accident rutier grav s-a produs în localitatea Lețcani, județul Iași, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În urma impactului, două persoane aflate în mașină au fost surprinse în vehicul.

Potrivit informațiilor transmise de pompieri, una dintre victime prezintă leziuni grave, iar cea de-a doua persoană este inconștientă. Echipajele de intervenție acționează pentru extragerea victimelor dintre fiarele contorsionate ale autoturismului.

La locul accidentului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj de terapie intensivă mobilă. De asemenea, la intervenție participă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

În total, la misiune sunt mobilizați nouă subofițeri din cadrul ISU Iași. Salvatorii acordă primul ajutor victimei aflate în stare de inconștiență și desfășoară operațiunile de descarcerare, în timp ce sunt luate și măsurile specifice pentru prevenirea altor incidente la locul accidentului.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

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