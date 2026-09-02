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Accident rutier grav în județul Iași. Mai mulți copii, printre victime-FOTO

FOTO: Ziarul de Iasi/Colaj Realitatea PLUS

FOTO: Ziarul de Iasi/Colaj Realitatea PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 17:56
Actualizat2 sept. 2026, 18:00

Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiază pe drumul dintre Vorovești și Voinești, în județul Iași. Din primele informații, mai multe persoane au fost implicate, iar printre victime se află și copii.

Mai mulți copii, printre victime

Potrivit informațiilor preliminare, mai mulți copii au fost răniți în urma accidentului dintre două mașini. Aceștia erau conștienți la momentul intervenției.

La fața locului au intervenit echipajele de salvare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Deocamdată, nu sunt disponibile informații complete cu privire la numărul victimelor, vârstele copiilor sau starea exactă a persoanelor rănite.

Vom reveni cu amănunte.

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