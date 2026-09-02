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Locale· 1 min citire
Alertă la Constanța. Un obiect suspect a fost identificat plutind pe mare
Obiectul suspect zărit pe mare (foto amator, via Ziarul Amprenta)
Alertă la Constanța, miercuri dimineață, după ce un obiect neidentificat a fost zărit plutind pe apele Mării Negre. Persoana care l-a observat a sunat la 112.
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