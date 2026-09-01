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Alertă de sănătate la Târgu-Neamț: zeci de cazuri de infecții provocate de restricțiile la apă potabilă

Localnicii din Târgu-Neamț au apă cu program

Localnicii din Târgu-Neamț au apă cu program

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 13:05

Situație gravă la Târgu-Neamț, din cauza crizei de alimentare cu apă și a restricțiilor de furnizare. Zeci de oameni, între care mulți copii și adolescenți, au ajuns la spital cu infecții provocate de consumul de apă nepotabilă. De mai bine de șase săptămâni, localnicii primesc apă cu porția, iar în alte localități din județul Neamț alimentarea cu apă a fost total întreruptă.

Primarul din Târgu-Neamț susține că situația se agravează pe zi ce trece. Vasile Apopei a declarat că mai multe trasee de apă vor fi blocate complet pentru ca alimentarea spitalului să poată fi asigurată în continuare.

Managerul spitalului din Târgu-Neamț a explicat că mai mulți oameni au fost inclusiv internați după ce au fost infectați cu microbi foarte agresivi. Mihaela Antohi le recomandă localnicilor să fiarbă apa înainte să o consume.

Situația este cu atât mai gravă cu cât Spitalul Orășenesc din Târgu Neamț deservește 100.000 de persoane.

Pe de altă partre, autoritățile nu vin cu soluții concrete, iar oamenii nu știu când vor beneficia din nou de apă după ce alimentarea a fost oprită complet sau restricționată parțial din cauza unor avarii și a secetei.

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