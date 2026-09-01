Alertă de sănătate la Târgu-Neamț: zeci de cazuri de infecții provocate de restricțiile la apă potabilă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 13:05

Situație gravă la Târgu-Neamț, din cauza crizei de alimentare cu apă și a restricțiilor de furnizare. Zeci de oameni, între care mulți copii și adolescenți, au ajuns la spital cu infecții provocate de consumul de apă nepotabilă. De mai bine de șase săptămâni, localnicii primesc apă cu porția, iar în alte localități din județul Neamț alimentarea cu apă a fost total întreruptă.

Distribuie articolul