ANAF va calcula din oficiu contribuțiile sociale nedeclarate: Nouă procedură a Fiscului

Fiscul pregătește reguli noi: persoanele fizice care nu au declarat contribuțiile sociale pentru veniturile din 2025 vor fi notificate de ANAF. Dacă nu își clarifică situația fiscală prin Declarația Unică, sumele datorate vor fi stabilite din oficiu.
Fiscul pregătește reguli noi pentru persoanele fizice care au realizat venituri în anul 2025 și nu și-au achitat obligațiile fiscale. Potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică, ANAF va identifica automat contribuabilii răspunzători și va stabili din oficiu contribuția la pensii (CAS) și la sănătate (CASS), fără a introduce taxe noi.
Ce venituri sunt vizate de controalele Fiscului
ANAF va încrucișa informațiile existente în bazele de date pentru a depista persoanele care aveau obligația depunerii raportărilor financiare. Categorii de venituri vizate:
Activități independente și drepturi de proprietate intelectuală;
Chiriil (cedarea folosinței bunurilor), investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură;
Alte surse de venit, inclusiv pensii sau sume obținute din străinătate.
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Procedura de notificare: Câte zile au contribuabilii la dispoziție
Persoanele identificate vor primi mai întâi o notificare oficială și vor avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune Declarația Unică.
În plus, Fiscul poate emite invitații la audieri, prima având un termen de prezentare de 7 zile. Dacă persoana vizată nu dorește să își clarifice situația fiscală în termenul legal, ANAF va emite o decizie de impunere din oficiu și va stabili sumele datorate.
Plafoanele CAS și CASS pentru veniturile din 2025
Calculul contribuțiilor sociale are la bază un salariu minim brut de 4.050 de lei. Calculul efectiv al CAS și CASS variază în funcție de încadrarea fiscală, depășirea unui prag neînsemnând o sumă fixă pentru toți contribuabilii.
Plafoanele de calcul relevante:
6 salarii minime: 24.300 de lei
12 salarii minime: 48.600 de lei
24 salarii minime: 97.200 de lei
Ce amenzi riscă cei care nu depun Declarația Unică
Netransmiterea documentelor la termen atrage și sancțiuni contravenționale. Persoanele fizice care nu își îndeplinesc obligația de declarare riscă amenzi cuprinse între 50 și 500 de lei, la care se adaugă accesoriile și penalitățile aferente sumelor stabilite din oficiu.
Digitalizarea ANAF: RO e-Factura și raportările automate în 2026
Procedura face parte din planul de digitalizare al administrației fiscale, care accesează tot mai multe date prin sisteme informatice interconnectate precum RO e-Factura, datele caselor de marcat sau registrul de transporturi. Informațiile sunt folosite atât pentru precompletarea formularelor fiscale, cât și pentru identificarea discrepanțelor dintre veniturile reale și cele declarate.