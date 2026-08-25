ANAF va calcula din oficiu contribuțiile sociale nedeclarate: Nouă procedură a Fiscului

Publicat 25 aug. 2026, 13:23 Actualizat 25 aug. 2026, 13:24

Fiscul pregătește reguli noi: persoanele fizice care nu au declarat contribuțiile sociale pentru veniturile din 2025 vor fi notificate de ANAF. Dacă nu își clarifică situația fiscală prin Declarația Unică, sumele datorate vor fi stabilite din oficiu.

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