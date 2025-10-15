Doru Dudaș, fost vicepreședinte ANAF și director general în Ministerul Finanțelor, actual președinte al Comitetului fiscal CCF, atrage atenția asupra eficienței scăzute a metodelor coercitive de colectare a veniturilor fiscale. În opinia sa, acestea pot fi percepute ca măsuri de penalizare.

„Acestea sunt aplicate acolo unde nu ar fi cazul, adică tot la contribuabilii aceia care aduc 96,5% din veniturile fiscale, cei care plătesc voluntar. Ei sunt la îndemâna administrației fiscale, sunt ‘la vedere’ și astfel devin mai ușor de abordat.”

Banii din colectări “vin singuri”, în cea mai mare măsură

De altfel, Dudaș a indicat și faptul că tocmai contribuabilii asupra cărora s-a declanșat un val de verificări au rol esențial în realizarea colectării.

„Din totalul veniturilor fiscale colectate de ANAF, Statul obține 95,5% prin conformarea voluntară a contribuabililor”, a explicat acesta, la o conferință pe teme de fiscalitate. Mai mult, dacă sunt incluse și sumele încasate prin eșalonări la plată — considerate tot forme de conformare voluntară — procentul urcă la 96,5% din totalul veniturilor fiscale colectate în execuția bugetului general consolidat.

“Bugetul se colectează singur într-o foarte mare proporție, dacă am vrea să fim aspri cu administrația fiscală”, a subliniat fostul oficial.

În acest context, el a propus și o schimbare de abordare, prin stimularea conformării voluntare cu măsuri de sprijin, nu de pedepsire.

„Contribuabilii care declară și plătesc voluntar au nevoie să știe foarte clar cât, când și cum să plătească. Nu să fie loviți de controale și somații”, a concluzionat Dudaș.

ANAF vrea să înființezeDivizia de Operațiuni Speciale pentru combaterea fraudei și evaziunii fiscale

Abia după ce ANAF s-a năpustit asupra micilor contribuabili, ministrul Finanțelor a anunțat și crearea unei Divizii de Operațiuni Speciale, al cărei rol ar fi de a depista cazurile complexe de fraudă și evaziune fiscală.

Noua unitate are ca obiectiv principal recuperarea sumelor restante din marile dosare care au stagnat ani la rând, dar și verificarea sectoarelor economice cu risc ridicat de nereguli financiare.

România, codașa Europei la colectarea TVA, diferența față de media UE este catastrofală

Una dintre cele mai grave probleme ale României în domeniul colectării fiscale este taxa pe valoare adăugată. În 2025, țara noastră rămâne codașă în Uniunea Europeană la acest capitol, cu un decalaj de încasare de 36%, potrivit celor mai recente analize ale Comisiei Europene și PwC România.