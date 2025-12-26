Eliminarea voucherelor de vacanță – lovitura decisivă pentru cererea internă

Unul dintre factorii-cheie care au destabilizat piața este eliminarea voucherelor de vacanță. Acestea funcționau ca un stimul predictibil pentru turismul intern și reduceau sensibilitatea la preț a unei părți importante din clienți, arată sursa citată.

În aceste condiții, cererea a devenit mult mai elastică, iar turiștii puși în situația de a-și plăti din propriul buzunar, nu din sume percepute drept „cadou” din partea statului, n-au mai fost deloc dispuși să achite prețurile practicate până în prezent. Puși în situația de a rămâne cu camerele neocupate, hotelierii au ajuns să aplice reduceri masive.

Costurile cresc, tarifele scad: marjele se prăbușesc

În timp ce cererea se contractă, costurile din HoReCa rămân ridicate sau continuă să crească: energie, utilități, materii prime, salarii, contribuții, mentenanță și finanțări.

Această „foarfecă economică” produce două efecte majore:

reducerile devin nesustenabile , apropiindu-se de vânzarea la cost;

calitatea serviciilor scade, pentru că unii operatori taie din personal sau din cheltuieli operaționale, riscând să piardă și mai mulți clienți.

Turiști mai prudenți, vacanțe mai scurte, mai ieftine sau deloc

Creșterea costului vieții a schimbat prioritățile familiilor. Chiar dacă veniturile nominale au crescut pentru unii, presiunea financiară resimțită este mai mare, iar vacanțele devin primele cheltuieli ajustate.

Valea Prahovei pierde astfel avantajul tradițional al proximității: turiștii aleg fie sejururi mai scurte, fie destinații mai ieftine, fie renunță complet la plecări.

Industria intră într-o fază de ajustare dură

Analiza arată că piața se află într-un moment critic:

cererea este sensibilă la preț;

costurile rămân ridicate;

stimulentele de tip vouchere au dispărut;

reducerile masive riscă să devină normă, nu excepție.

Fără o repoziționare strategică, operatorii riscă să intre într-o „cursă spre fund”, în care doar cei cu costuri mici sau cu rezerve financiare solide vor supraviețui.

Trei scenarii pentru perioada următoare