România primește un semnal dur pe final de an. Ministrul Economiei, Irineu Darău, anunță că și în anul 2026 românii se vor confrunta cu austeritatea, însă această veste vine fără să dea explicații românilor despre ceea ce se va întâmpla in mod concret, adică dacă se vom confrunta sau nu cu taxe și impozite mai mari, după luni întregi în care România a avut austeritate impusă de guvern.

Mai mult decât atât, Irineu Darău vine în funcție cu un trecut plin de controverse și de asemenea este implicat în mai multe scandaluri după discursul său din Republica Moldova. Acolo a participat la o conferință și a spus că ar trebui să se instaureze o stare de urgență și moldovenilor să le fie restrânse mai multe drepturi, în contextul războiului de la graniță.

Criticii spun că nu este clar dacă omul numit în fruntea unui minister foarte important face față economiei românești și dacă va veni cu soluții bune pentru România.