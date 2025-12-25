Evenimentul a fost șters de pe program după votul consiliului de administrație, dominat de numiri trumpiste, care a redenumit centrul „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”.

Muzicianul Chuck Redd, organizator din 2006, a confirmat anularea, invocând schimbarea numelui instituției din vinerea precedentă, fără intenția de reprogamare imediată.​

Consiliul de administrație al Kennedy Center, dominat de numiri ale președintelui Trump din acest an, a aprobat vineri, săptămâna trecută, schimbarea, stârnind controverse și critici din partea democraților privind legalitatea deciziei. Trump, care a preluat controlul consiliului și l-a numit pe aliatul Richard Grenell președinte al centrului, susține că combate „părtinirea liberală” a instituțiilor culturale.

„Am ales să anulez concertul nostru de Ajun de Crăciun de la Kennedy Center când am văzut că schimbarea numelui a avut loc vinerea trecută”, a declarat Redd, baterist și vibrafonist.

Site-ul instituției listează evenimentul ca „Anulat”, iar artistul nu intenționează reprogamarea în prezent.

Schimbarea vine după ce Trump a înlăturat membri numiți de Joe Biden și a pus accent pe reforme financiare și de reputație a centrului, principala scenă națională pentru artele spectacolului din SUA. Criticii acuză subminarea tradițiilor instituționale prin loialism politic.