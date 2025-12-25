Potrivit acestuia, hotărârea aparține exclusiv șefului statului. „Este decizia șefului statului; este discursul lui”, a declarat Peskov pentru publicația Vedomosti. Acesta a precizat că discursul va avea loc doar după ce președintele va considera momentul oportun, atât din punctul de vedere al conținutului, cât și al calendarului. „Totul se va întâmpla la momentul potrivit”, a mai spus reprezentantul Kremlinului.

Prevederile constituționale și interpretarea lor

Conform articolului 84 din Constituția Federației Ruse, președintele este obligat să se adreseze anual Adunării Federale cu un mesaj privind principalele direcții ale politicii interne și externe a statului. Cu toate acestea, practica ultimilor ani arată că această prevedere a fost interpretată flexibil de Kremlin. Prima abatere de la ritmul anual a avut loc în 2017, când discursul a fost amânat până în martie 2018, în apropierea alegerilor prezidențiale, scrie MoscowTimes. La acel moment, autoritățile ruse au susținut că formularea constituțională nu impune în mod strict susținerea mesajului în fiecare an calendaristic.

Anul invaziei și explicațiile oferite de Putin

Vladimir Putin nu s-a adresat Adunării Federale nici în 2022, anul în care a ordonat invadarea Ucrainei. Atunci, liderul de la Kremlin a explicat absența discursului prin dinamica rapidă a evenimentelor. El a afirmat că situația era atât de schimbătoare, încât îi era „puțin dificil” să contureze planuri concrete pentru viitorul apropiat.

Pregătiri începute și apoi abandonate

Surse apropiate Administrației Prezidențiale și guvernului au declarat pentru Vedomosti că, la începutul anului 2025, în luna februarie, au fost demarate pregătirile pentru un nou discurs. Ulterior însă, aceste demersuri au fost suspendate. În prezent, nu există informații despre lucrul la o nouă versiune a mesajului, iar momentul unei eventuale adresări în 2026 rămâne necunoscut, potrivit unui oficial federal citat de publicație.

Legătura cu alegerile și evoluția războiului

Unul dintre interlocutorii din cadrul Administrației Prezidențiale nu a exclus posibilitatea ca Vladimir Putin să se adreseze Adunării Federale mai aproape de alegerile pentru Duma de Stat, programate pentru luna septembrie. Alte două surse au indicat că data discursului depinde în mare măsură de evoluția războiului și de stadiul negocierilor cu Statele Unite și Ucraina.

Kremlinul respinge varianta revizuită a planului de pace în 20 de puncte și pregătește propriile contra‑cerințe