Un oficial apropiat conducerii ruse, citat sub protecția anonimatului, a declarat că Moscova intenționează să solicite modificări substanțiale, în special în ceea ce privește restricțiile impuse Forțelor Armate ale Ucrainei. Conducerea rusă privește documentul actual drept un „punct de pornire” pentru negocieri, însă consideră că acesta omite elemente esențiale și nu abordează o serie de chestiuni pe care Kremlinul le consideră prioritare.

Pretențiile Moscovei: garanții de securitate și statutul Ucrainei

Conform MoscowTimes, Rusia insistă asupra unor garanții ferme privind oprirea extinderii NATO către est, precum și asupra introducerii unei clauze care să stabilească statutul de neutralitate al Ucrainei în eventualitatea aderării acesteia la Uniunea Europeană. În forma actuală, proiectul menționează doar statutul non-nuclear al Kievului, ceea ce Moscova consideră insuficient.

Un alt punct sensibil îl reprezintă limitele propuse pentru armata ucraineană în perioada de pace. Kremlinul este nemulțumit de plafonul de 800.000 de militari, pe care îl consideră prea permisiv. În plus, Rusia solicită garanții clare privind statutul limbii ruse în Ucraina, precum și prevederi detaliate referitoare la ridicarea sancțiunilor internaționale și la soarta activelor rusești înghețate în Occident.

Moscova pregătește o poziție proprie

Deși Rusia privește varianta redactată a planului ca fiind „un set standard de cereri ucrainene”, sursa apropiată Kremlinului afirmă că autoritățile de la Moscova vor analiza documentul „cu o minte rece”. Conducerea rusă nu intenționează să îl respingă oficial, întrucât nu dorește să provoace tensiuni cu președintele american Donald Trump, notează Bloomberg.

Reacția oficială a Kremlinului după discuțiile cu delegația americană

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că președintele Vladimir Putin a fost informat în detaliu despre discuțiile purtate între delegațiile rusă și americană la Miami. Peskov a subliniat că „„Toți parametrii esențiali ai poziției părții ruse sunt bine cunoscuți colegilor noștri din Statele Unite. (…) Acum [sarcina este] să formulăm poziția noastră viitoare și să continuăm contactele în viitorul foarte apropiat”.

Cele 20 de puncte prezentate de Zelenski: acord de neagresiune și garanții de securitate

Pe 24 decembrie, Zelenski a prezentat public toate cele 20 de puncte ale planului său pentru încheierea conflictului. Documentul prevede semnarea unui acord de neagresiune între Moscova și Kiev, cu monitorizarea permanentă a liniei de contact. Suveranitatea ambelor state este menționată explicit în tratat.

Zelenski dezvăluie ultima versiune a planului american și își prezintă condițiile pentru o zonă demilitarizate în Donbas

Planul include și un set de garanții de securitate pentru Ucraina, oferite de Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană, după modelul articolului 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, ceea ce ar presupune un răspuns militar în cazul unei noi agresiuni ruse. În plus, Rusia ar trebui să adopte o lege prin care să își asume oficial o politică de neagresiune față de Ucraina și față de Europa.

Problema teritorială rămâne deschisă

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale negocierilor este cel teritorial. Propunerea Ucrainei prevede retragerea trupelor ruse din regiunile Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumî și Harkiv. În schimb, în Donetsk, Luhansk, Zaporijia și Herson ar urma să se aplice principiul „rămânem unde ne aflăm”, ceea ce ar îngheța situația actuală pe teren.

Moscova, însă, cere retragerea forțelor ucrainene din regiunea Donețk, o solicitare care complică și mai mult discuțiile. Washingtonul propune o variantă de compromis: crearea unei zone economice libere. Această soluție ar putea fi implementată doar printr-un referendum în Ucraina, în cadrul căruia întregul document ar urma să fie supus votului, conform proiectului actual.

Un proces de negociere încă departe de final

Atât poziția Kievului, cât și cea a Moscovei arată că discuțiile se află într-un stadiu incipient, iar diferențele dintre cele două părți rămân considerabile. În timp ce Ucraina insistă asupra garanțiilor de securitate și a retragerilor teritoriale, Rusia pune accent pe neutralitatea Ucrainei, pe limitarea armatei ucrainene și pe ridicarea sancțiunilor.

În acest context, planul de pace în 20 de puncte rămâne un document de lucru, iar negocierile vor continua într-un climat tensionat, în care fiecare parte încearcă să își impună propriile condiții.

