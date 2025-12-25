Imaginea aleasă îi surprinde într-o ipostază sobră, îmbrăcați în negru, stând sub sigiliul prezidențial al Casei Albe, înconjurați de luminițe albe și ghirlande verzi. Fotografia este însoțită de mesajul: „Crăciun fericit din partea președintelui Donald J. Trump și a Primei Doamne Melania Trump”.

Fotografia realizată în Cross Hall

Portretul oficial a fost realizat duminică, 7 decembrie, de fotografa Andrea Hanks, membră a echipei oficiale a Casei Albe. Imaginea a fost surprinsă în Cross Hall, coridorul lung care face legătura între Sala de Est și Sala de Mese de Stat. Decorul festiv, luminile discrete și elementele tradiționale de Crăciun creează un cadru solemn, potrivit pentru mesajul transmis.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/p2F1Zc1dON — The White House (@WhiteHouse) December 23, 2025

Ținutele alese de cuplul prezidențial

În fotografie, Donald Trump poartă un smoking negru clasic, cu revere din satin și papion asortat. Melania Trump a optat pentru o rochie neagră lungă, elegantă, dreaptă, fără mâneci și cu guler înalt, completată de o brățară discretă. Cei doi stau în picioare, ținându-se de mână, cu privirea îndreptată direct spre cameră, adoptând o expresie serioasă și formală. În spatele lor se află două steaguri oficiale, care completează atmosfera protocolară a portretului.

Decorul de Crăciun din Casa Albă

În fundal, ușor estompat, se poate observa bradul de Crăciun amplasat în Salonul Albastru, unul dintre elementele centrale ale decorațiunilor de sărbători. Acestea sunt primele sărbători de Crăciun ale familiei Trump după revenirea la Casa Albă, iar Melania Trump a coordonat personal împodobirea reședinței prezidențiale. Pentru acest an, au fost folosiți 51 de brazi, peste 200 de metri de ghirlande și aproximativ 2.000 de șiruri de luminițe, transformând Casa Albă într-un decor festiv amplu și spectaculos.