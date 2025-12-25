Un singur mall din București funcționează în ziua de Crăciun: AFI Cotroceni, deschis între 14:00 și 22:00. Magazinele din interior pot avea program diferit, în funcție de deciziile fiecărui retailer.
Programul principalelor lanțuri de magazine
┌──────────────────┬───────────────┬──────────────────┐
│ Retailer │ 25 decembrie │ 26 decembrie │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ Lidl │ ÎNCHIS │ Redeschidere │
│ Kaufland │ ÎNCHIS │ Program normal │
│ Carrefour │ ÎNCHIS │ Program normal │
│ Auchan │ ÎNCHIS │ Program normal │
│ Mega Image │ ÎNCHIS │ Program normal │
│ Penny │ ÎNCHIS │ Program normal │
└──────────────────┴───────────────┴──────────────────┘