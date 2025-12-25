Programul magazinelor de Crăciun 2025. Ce hipermarket este deschis astăzi?

In ziua de 26 decembrie majoritatea magazinelor au program normal
Marile lanțuri de supermarketuri și hipermarketuri din România au program special de Crăciun, iar majoritatea magazinelor sunt închise astăzi, 25 decembrie 2025, zi declarată sărbătoare legală. Potrivit informațiilor publicate, retailerii Lidl, Kaufland, Carrefour, Auchan, Mega Image și Penny își țin magazinele închise pe 25 decembrie.

Un singur mall din București funcționează în ziua de Crăciun: AFI Cotroceni, deschis între 14:00 și 22:00. Magazinele din interior pot avea program diferit, în funcție de deciziile fiecărui retailer.

Programul principalelor lanțuri de magazine

┌──────────────────┬───────────────┬──────────────────┐
│     Retailer      │ 25 decembrie  │ 26 decembrie     │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ Lidl              │ ÎNCHIS        │ Redeschidere      │
│ Kaufland          │ ÎNCHIS        │ Program normal    │
│ Carrefour         │ ÎNCHIS        │ Program normal    │
│ Auchan            │ ÎNCHIS        │ Program normal    │
│ Mega Image        │ ÎNCHIS        │ Program normal    │
│ Penny             │ ÎNCHIS        │ Program normal    │
└──────────────────┴───────────────┴──────────────────┘