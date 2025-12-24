Secția pentru judecători a CSM a derulat în ultimele săptămâni un chestionar adresat magistraților, iar analiza preliminară a răspunsurilor a fost înaintată instituțiilor centrale ale statului. Documentul include percepțiile și semnalele venite din interiorul profesiei cu privire la dificultățile cu care se confruntă sistemul.

Potrivit CSM, acesta este un pas în procesul de evaluare și dialog instituțional privind funcționarea justiției.

Informația a fost transmisă public de Serviciul de Informare Publică al Consiliului.

CSM, raspuns pentru presedintele care ataca justitia: "Nu vom tolera ingerintele in exercitarea activitatii judecatoresti

Anterior, Consiliul a criticat afirmațiile președintelui Nicușor Dan privind inițierea unui referendum în rândul magistraților, pe tema percepției pe care aceștia o au despre CSM, precizând că un astfel de instrument nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii. Mai mult, CSM a considerat că o astfel de inițiativă ar reprezenta o ingerință în exercitarea activității judecătorești.