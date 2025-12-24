UPDATE 7:00 Structura de protecție de la Cernobîl ar putea să se prăbușească în urma atacurilor rusești, avertizează directorul centralei

Structura de protecție construită deasupra fostei centrale nucleare de la Cernobîl ar putea să se prăbușească în urma unui atac rusesc produs la începutul acestui an, a declarat directorul centralei, Serhii Tarakanov, într-un interviu pentru AFP.

„Nimeni nu poate garanta că instalația de protecție va rămâne în picioare după asta. Aceasta este principala amenințare”, a avertizat Tarakanov.

Reactorul 4 al Centralei Nucleare de la Cernobîl a suferit o topire a miezului în aprilie 1986, ceea ce a dus la închiderea și izolarea sitului.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat pe 5 decembrie că structura de protecție construită pentru a preveni scurgerile de radiații trebuie reparată urgent, după ce un atac cu dronă rusesc produs la începutul anului a avariat structura metalică, lăsând o gaură mare și numeroase perforații mai mici în urma unui incendiu.

Restaurarea completă a structurii de izolare ar putea dura trei până la patru ani, a spus Tarakanov, adăugând că, dacă un alt atac lovește situl înainte de finalizarea reparațiilor, un înveliș interior de protecție s-ar putea prăbuși.

Sarcofagul interior a fost construit în grabă după explozia reactorului din 1986, în încercarea de a limita consecințele topirii miezului.

„Dacă o rachetă sau o dronă îl lovește direct sau chiar cade undeva în apropiere — de exemplu, o rachetă Iskander — Doamne ferește, va provoca un mini-cutremur în zonă”, a spus el.