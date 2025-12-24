Potrivit STB, măsura este necesară pentru a preveni accidentele cauzate de alunecarea pe șinele de tramvai, unde frânarea devine dificilă în condiții de iarnă. Autobuzele vor opri în stațiile amplasate la bordură, nu în refugiile de tramvai.

Reprezentanții companiei precizează că măsura este temporară, iar revenirea autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor va fi anunțată ulterior.

ostarea STB a stârnit un val de comentarii, mulți dintre cei care folosesc transportul în comun afirmând că o astfel de măsură ar duce la încetinirea vitezei de deplasare a autobuzelor și la confuzii legate de locul în care acestea opresc.