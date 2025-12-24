Hertner se afla în gondola telescaunului alături de soția sa. În timpul urcării, cabina lor s‑a ciocnit de o altă gondolă, iar impactul a dus la desprinderea unuia dintre scaune. Partea afectată a cedat exact în zona în care se afla fotbalistul, care a căzut în gol. Soția sa a rămas suspendată, fiind rănită și suferind o fractură la picior.

Fotbalistul a fost singura victimă mortală a incidentului. Alte trei persoane au rămas blocate în gondole timp de mai multe ore, până la finalizarea intervenției echipelor de salvare.

Mai multe pârtii din Poiana Braşov se închid. Acestea au devenit impracticabile din cauza temperaturilor ridicate

Autoritățile muntenegrene au închis imediat instalația și au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale defecțiunii. Telescaunul a fost repornit la doar o zi după accident.

Mesajul clubului ETSV Hamburg

Clubul la care Hertner a evoluat până în sezonul trecut a transmis un mesaj emoționant: „Cu mare tristețe anunțăm că Sebastian Hertner, căpitanul nostru, a avut un accident fatal în timpul unei vacanțe. Suntem șocați și profund îndurerați. Transmitem condoleanțe familiei și apropiaților. Odihnește-te în pace, Sebastian”.

Cariera unui fotbalist respectat în ligile din Germania

Deși nu a evoluat niciodată în 1. Bundesliga, Sebastian Hertner a avut o carieră solidă în liga secundă germană, unde a adunat 95 de apariții pentru echipe precum TSV 1860 München, Aue și SV Darmstadt. Moartea sa a provocat un val de reacții în lumea fotbalului german, unde era apreciat pentru profesionalism și dedicare.

