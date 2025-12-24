Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș, în evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, care a părăsit partea carosabilă. La locul accidentului au intervenit o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, o autospecială de descarcerare, alături de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.



"În urma evenimentului au rezultat cinci victime, două de sex masculin și trei de sex feminin, dintre care una (femeie, în vârstă de aproximativ 61 de ani) decedată. În urma evaluării la fața locului, echipajele medicale au transportat la spital patru persoane", au transmis reprezentanții ISU Argeș.



Polițiștii Serviciului Rutier efectuează cercetări la fața locului, pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului, informează Inspectoratul de Poliție Județean Argeș.



Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române a anunțat că circulația s-a desfășurat îngreunat pe DN 65, între Pitești și Slatina, în zona producerii accidentului.

