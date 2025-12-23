Noul tronson al Autostrăzii Moldovei, „inaugurat” cu un grav accident. Patru oameni au ajuns la spital, circulația este deviată – FOTO

sursă foto: Asociatia Construim Romania
Accident grav și trafic blocat pe tronsonul nou‑deschis al autostrăzii Moldovei A7, în apropiere de Adjud. Traficul rutier pe sensul Focșani–Adjud și a fost deviat pe DN2, iar patru oameni au ajuns la spital.

Centrul Infotrafic al Poliţiei a transmis că, pe autostrada A 7 Focşani - Adjud, la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, judeţul Vrancea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism, o autoutilitară şi un autocamion.

”Au rezultat 4 victime conştiente, neîncarcerate, acestea fiind preluate şi transportate la spital de echipajele medicale prezente la faţa locului”, a precizat ISU Vrancea.

Accidentul s-ar fi produs pentru că un sofer de microbuz a intrat pe contrasens pe una dintre bretele de urcare si s-a ciocnit cu un TIR, cu toate că semnalizarea era corespunzatoare, notează pagina Moldova vrea autostrada.

Un nou tronson al autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), între Focşani şi Adjud, cu o lungime de circa 50 de kilometri, a fost deschis circulaţiei marţi. Astfel, se circulă continuu pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, arată reprezentanţii CNAIR.