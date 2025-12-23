Potrivit investigației realizată de dialog.ua, aceasta locuiește în aceeași locuință cu patriarhul, îl însoțește în deplasările externe și apare în acte ca proprietară a bunurilor familiei. Informațiile contrazic versiunea promovată ani la rând de instituțiile bisericești, care au prezentat-o drept o rudă îndepărtată.

Femeia identificată este Lidia Leonova, o prezență discretă în spațiul public, dar extrem de vizibilă în documentele care privesc proprietățile și activitățile patriarhului. Ancheta arată că relația dintre cei doi durează de decenii și că Leonova este implicată în gestionarea vieții personale și materiale a lui Kiril, într-un mod incompatibil cu regulile stricte impuse clerului ortodox.

De la „verișoară îndepărtată” la persoana care controlează bunurile patriarhului

Numele ei a devenit cunoscut în 2012, în timpul scandalului legat de apartamentul de lux al patriarhului din Moscova. Acțiunea în instanță împotriva unui vecin a fost depusă nu de Kiril, ci chiar de Leonova, fapt care a atras atenția presei. Pentru a proteja imaginea patriarhului, s-a încercat prezentarea ei drept „verișoară de gradul trei”, însă analiza biografiilor a demonstrat că această explicație nu are nicio bază reală.

Potrivit investigației, Leonova a fost alături de Kiril încă din anii ’80, când acesta a fost trimis la Smolensk. Surse apropiate mediului bisericesc susțin că ea se ocupa de casa patriarhului, de cadouri, de contacte și de organizarea vieții sale personale, având un rol central în activitățile sale cotidiene.

Averea patriarhului, trecută pe numele Lidiei Leonova

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale investigației este faptul că o mare parte din bunurile familiei sunt înregistrate pe numele Leonovei. Pe lângă proprietățile din Rusia, aceasta figurează și ca deținătoare a unor bunuri în Europa.

Potrivit datelor prezentate în anchetă, pe numele ei se află case de vacanță și vile în Rusia și în Europa, terenuri în zone rezidențiale și în apropierea unor locații strategice, un spațiu comercial de 200 mp într-o clădire istorică din Sankt Petersburg, un apartament de 120 mp în aceeași clădire, o vilă și terenuri în satul Sivkovo, lângă parcul „Patriot”, un apartament evaluat la aproximativ 60 de milioane de ruble în centrul Moscovei, toate mașinile familiei, de la Lexus până la BMW X5

De asemenea, compania „Vladolid”, care administrează imobilele familiei, este înregistrată tot pe numele ei.

Călătorii externe și apariții în avioane private

Investigația arată că Leonova îl însoțește pe patriarh și în deplasările externe. Un episod notabil a avut loc în februarie 2019, când un avion privat Airbus A318-112 Elite a aterizat la Baku. Din aeronavă au coborât atât Patriarhul Kiril, cât și Lidia Leonova. Cei doi au petrecut nouă zile în Azerbaidjan, într-o vizită cu caracter preponderent privat, în contextul aniversării a zece ani de la numirea patriarhului.

O relație ascunsă, dar vizibilă în fapte

Deși Biserica Ortodoxă Rusă a încercat ani la rând să prezinte relația dintre Kiril și Leonova drept una familială, investigațiile arată o realitate diferită: o parteneră prezentă în viața patriarhului de peste patru decenii, implicată în toate aspectele personale și financiare ale acestuia.

