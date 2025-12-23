"Instanța a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenției sale în Rusia sau extrădarea sa către teritoriul rus", a declarat judecătorul, citat de agenția rusă de știri TASS.

Fostul campion mondial a fost acuzat de \"justificarea publică a terorismului pe rețelele de telecomunicații, inclusiv pe internet\", o infracțiune care i-ar putea aduce lui Kasparov o pedeapsă cu închisoarea între cinci și șapte ani.

Kasparov, care a fost inclus pe lista agenților străini ai Rusiei în mai 2022, locuiește în afara Rusiei de mai bine de un deceniu.

În octombrie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a deschis un dosar penal pentru "organizarea unei comunități teroriste" și "tentativă de a prelua puterea" împotriva magnatului Mihail Hodorkovski și a altor figuri proeminente ale opoziției ruse aflate în exil, fondatori ai Comitetului Anti-Război din Rusia (ARR), între care figurează și Kasparov.

Potrivit FSB, Hodorkovski și ceilalți fondatori ai ARR \"finanțează grupuri militarizate ucrainene desemnate drept organizații teroriste în Rusia și recrutează persoane pentru aceste grupuri, folosindu-le ulterior în planuri de preluare a puterii în Rusia prin forță\".

ARR a fost fondat la 27 februarie 2022, la trei zile după ce Rusia și-a lansat campania militară în Ucraina, cu obiectivul declarat de a combate \"dictatura agresivă\" a președintelui rus Vladimir Putin, aflat la putere de un sfert de secol.