Lichiditatea orașului a coborât sub zero la finalul anului 2025, iar deficitul bugetar estimat este de 785 de milioane de euro, potrivit informațiilor publicate de municipalitate și relatate în presa germană.

Un oraș bogat, împins în colaps de schimbările din industria auto

Problema Stuttgartului nu este un accident administrativ, ci rezultatul unui șoc structural profund. Timp de decenii, orașul a prosperat datorită industriei auto – Mercedes-Benz, Porsche, Bosch și alți giganți având aici sediile centrale sau facilități majore de producție.

Această sursă de venit, considerată odată inepuizabilă, s-a prăbușit. Municipalitatea estima inițial pentru 2025 venituri de 1,2 miliarde de euro din taxele pe companii, însă în realitate acestea vor ajunge la doar 750 de milioane de euro.

Scăderile dramatice ale profiturilor din sectorul auto au lovit direct bugetul orașului: Mercedes-Benz a raportat o reducere a profitului net de aproape 50% în primele nouă luni ale anului 2025. Porsche a înregistrat profituri operaționale de doar câteva zeci de milioane de euro, un nivel considerat critic pentru un producător premium.

Cererea slabă din China, competiția globală și barierele comerciale au amplificat declinul.

Cheltuieli sociale în creștere: presiunea pe buget devine insuportabilă

În timp ce veniturile se prăbușesc, cheltuielile sociale cresc accelerat. Stuttgart trebuie să acopere costuri tot mai mari pentru ajutoare sociale, protecția copilului, sprijinirea persoanelor vulnerabile și cazarea refugiaților.

Orașul cu cele mai multe divorțuri din România. Peste 15% dintre cuplurile care trăiesc aici ajung să se despartă

Primăria afirmă că fondurile primite de la statul federal și de la land nu acoperă integral aceste obligații, iar deciziile politice naționale sunt plătite, în practică, din bugetele locale deja tensionate.

Ce urmează pentru locuitori: tăieri, taxe mai mari și investiții amânate

Conducerea orașului vorbește despre o „frânare controlată”, însă efectele vor fi resimțite de toți locuitorii. Planul de redresare include:

reducerea serviciilor opționale,

amânarea investițiilor publice,

reducerea personalului,

creșterea taxelor și tarifelor locale.

Niciun domeniu nu va fi ocolit: cultură, sport, infrastructură, administrație. Chiar și proiectele majore, precum controversatul Stuttgart 21, sunt reevaluate în contextul în care fiecare euro contează.

Un semnal de alarmă pentru întreaga Germanie

Asociațiile orașelor germane avertizează că Stuttgart nu este un caz izolat. Tot mai multe municipalități, inclusiv din regiuni considerate prospere, se confruntă cu presiuni financiare similare, pe fondul schimbărilor economice rapide și al creșterii costurilor sociale.

Cazul Stuttgart devine simbolic: așa cum orașele din Ruhr au fost lovite în anii ’70 de declinul industriei grele, capitala Baden-Württembergului arată acum vulnerabilitatea industriei auto – un pilon al economiei germane.

Mesajul este clar: prosperitatea nu este garantată, iar disciplina bugetară nu poate compensa transformările economice accelerate.

Meseriile viitorului în România. Ce competențe vor conta și în ce domenii se vor crea cele mai multe locuri de muncă